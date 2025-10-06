Küresel Sumud Filosu ve abluka: İsrail, denizlere nasıl el koydu?

Gazze'deki Filistin halkına insani yardım taşıyan Global Sumud filosu, 1 Ekim akşamı ile 3 Ekim sabahı arasında, 38 saat boyunca uluslararası sularda İsrail donanması tarafından yasadışı olarak durduruldu.

45 ülkeden 462 barışçıl aktivist, durdurulan 42 teknede bulunuyordu ve bazıları uluslararası kuruluşların amblemlerini taşıyordu.

Aktivistler, Gazze'ye yaklaşırken gemileriyle birlikte, iradeleri dışında kaçırılıp İsrail'e götürüldü. Gemiler yasadışı olarak ele geçirildi. Durduruldukları andan itibaren, tüm aktivistlerin dış dünyayla iletişimleri kesildi, bazıları aşağılayıcı muameleye maruz bırakıldı.

Küresel Sumud Filosu’nun resmi açıklaması şöyle diyor: “İsrail'in tepkisi, uluslararası deniz hukuku, insani hukuk ve insan hakları hukukunu ciddi şekilde ihlal eden bir dizi yasadışı ve şiddet içeren eyleme yol açtı ve açmaya devam ediyor.”

Peki İsrail, uluslararası deniz hukukunu nasıl ihlal etti? Küresel Sumud Filosu, hepsini tek tek açıklıyor.

AÇIK DENİZDE BULUNUYORLARDI

İlk olarak, filoyu oluşturan 42 gemi, İsrail’in karasuları ve yargı yetkisi içinde değil, açık denizde durduruldu. Filo, hiçbir zaman İsrail karasularına girmeyi amaçlamadı.

İsrail'in, Gazze Şeridi kıyıları çevresindeki 12 millik karasuları üzerinde hiçbir yasal yargı yetkisi bulunmuyor. İsrail'in deniz ablukası 17 yıldır devam ediyor ve bu abluka, Uluslararası Adalet Mahkemesi’nin (ICJ) danışma görüşünde yasadışı bulunan uzun süreli işgalin ayrılmaz bir parçası.

SİVİL GEMİLER DURDURULAMAZ

Filonun yasadışı olarak durdurulması, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin (UNCLOS) 19, 88 ve 301. maddelerinde kabul edilen uluslararası hukukun geleneksel normlarının ihlali anlamına geliyor. Bu maddeler, devletlerin gemilerin barışçıl ve güvenli geçişine saygı göstermesini gerektiriyor.

UNCLOS'un 110. maddesine göre İsrail'in sivil gemileri durdurma hakkı yok.

KAÇIRMA VE TUTUKLAMA: ASKERİ TEHDİT YOKTU

Aktivistlerin kaçırılması ve keyfi tutuklanması, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 9. Maddesi’ne göre yasal değil.

Aktivistler, askeri bir tehdit değildi. İnsani bir göreve katılan meşru vatandaşlardı ve İsrail göçmenlik yasalarına aykırı olarak İsrail topraklarına girmeye çalışan düzensiz göçmenler de değildi.

BİR DİĞER İHLAL: HAPİSHANEYE NAKİL

İsrail'deki hapishanelere zorla nakil ise Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. Maddesinin ihlali. Bu maddeye göre işgal altındaki topraklardan sivillerin nakli yasal değil. Bu kural, silahlı çatışma bağlamında denizde tutuklanan kişilerin korunmasını da kapsıyor.

KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCE

Cenevre Sözleşmelerinin Ortak 3. Maddesine aykırı olarak, fiziksel şiddet ve insanlık dışı muamele.

5. Madde’de de işkence ve zalimane muamelenin yasaklanmasına işaret ediliyor. Aktivistler, gözaltından çıktıktan sonra kötü muameleye maruz kaldıklarını, kendilerine uzun süreler yemek verilmediğini ve tuvaletten su içmek zorunda kaldıklarını anlatmıştı. Greta Thunberg’e ise zorla İsrail bayrağı tutturularak işkence yapıldığı bildirilmişti.

Göçmenlik İdaresi kapsamında, aktivistlerin “yasadışı göçmen” olarak yargılanması, avukatların hazır bulunmadığı duruşmalar ve katılımcıların İsrail'e yasadışı olarak girdiklerini belirten bir belgeyi imzalamaya zorlanmaları, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nin 9. ve 14. maddeleri uyarınca adil yargılanma, özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali.

DRONE SALDIRILARI SAVAŞ SUÇU

İsrail'in Filistin filosuna karşı tekrarlanan insansız hava aracı saldırıları ise Roma Statüsü'nün 8. maddesi uyarınca savaş suçu ve BM Şartı'nın ihlali.

SOYKIRIM MEKANİZMASININ PARÇASI OLARAK ABLUKA

BM Soruşturma Komisyonu, geçtiğimiz ay İsrail'in soykırım işlediğini tespit etmişti. Abluka, bu soykırımın mekanizmasının açık bir parçası.

Küresel Sumud Filosu, teknelerin güvenli geçişinin garanti edilmesinin, uluslararası hukuk ve insani hukuk kapsamında açık bir konu olduğunu vurguluyor.

Cenevre Sözleşmesi'nin 23. maddesi, sözleşme taraf devletlerinin "bu bölüm uyarınca sağlanan tüm yardım malzemeleri, ekipman ve personelin hızlı ve engelsiz geçişine izin verme ve bunu kolaylaştırma" yükümlülüğünü belirtiyor.

Filo, İsrail’in uyguladığı soykırım politikaları nedeniyle Gazze'nin yaşanmaz hale gelmesiyle, Filistin halkının kendi topraklarında korunan bir ulusal grup olarak hayatta kalma şansının tamamen yok edildiğine işaret ediyor.