NATO hava sahasında drone kuşatması: Rusya’yla Avrupa’nın savaş provası mı?

NATO ülkeleri, bir hava güvenliği krizinin ortasında.

Kaynağı bilinmeyen drone’lar (insansız hava araçları) Danimarka'daki sivil havaalanları ve bir askeri üssün üzerinde bu hafta ikinci kez uçtu. Drone’ların daha sonra herhangi bir müdahale olmadan kendiliğinden uzaklaştığı bildirildi.

Hava araçları Kopenhag ve Aalborg havalimanları üzerinde görüldü. Danimarka bunu, "profesyonel bir aktör" tarafından oluşturulan sistematik bir tehdit olarak nitelendirdi .

Hafta başında ise kimliği belirsiz drone’lar Norveç’in başkenti Oslo Havalimanı’nda üzerinde tespit edildi. İki ülkede de inişler ve kalkışlar durduruldu, hava trafiği askıya alındı. Danimarka ordusu, özellikle sivillerin güvenliği için insansız hava araçlarını düşürmeme kararı aldıklarını söyledi.

Bu son kriz, Rus drone’larının bu ay içinde ilk olarak Polonya’da daha sonra Romanya'da görülmesi, Rus savaş uçaklarının ise Estonya hava sahasına girmesinin ardından yaşandı. Danimarka, bu ihlâlleri doğrudan bir askeri tehdit olarak görmediğini ancak drone’ları tespit edip etkisiz hale getirmek için yeni yöntemler geliştirdiğini duyurdu.

NATO ise Danimarka'daki durumu son derece ciddiye aldı. Müttefikler, güvenlik konusunda alarma geçti, görüşmeler başladı. Kopenhag'da önümüzde hafta Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri bir araya gelecek. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, bu meseleyi "kritik altyapıya yönelik en ciddi saldırı" olarak yorumladı. Bu ihlâllerde Rusya’nın parmağına işaret etti.

DRONE’LAR HANGİ ÜLKELERİ TEHDİT ETTİ?

9 Eylül ve 10 Eylül sabahı NATO ve Polonya güçleri, Rusya'nın Polonya ile kuzeybatı sınırını paylaşan Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırısı sırasında, hava sahasına giren Rus insansız hava araçlarını düşürdü. Bu esnada, ülkenin en büyük havalimanı olan başkent Varşova'daki Chopin Havalimanı da dahil olmak üzere en az üç havalimanı kapatıldı.

Başbakan Donald Tusk’ın açıklamaları panik doluydu. Tusk, "Büyük çaplı bir provokasyonla karşı karşıyayız. Durum ciddi ve çeşitli senaryolara hazırlıklı olmamız gerektiğinden kimsenin şüphesi yok" dedi.

Romanya da 13 Eylül'de Ukrayna'ya yönelik Rus saldırısı sırasında hava sahasını ihlâl eden bir Rus drone’unu engellemek için iki F-16 jeti ve iki Eurofighter uçağı gönderdi. Jetler, Ukrayna sınırına yakın Chilia Veche köyü yakınlarında radardan kaybolana kadar drone’ları takip etti.

19 Eylül'de üç Rus savaş uçağının Estonya hava sahasına girdiği bildirildi. Ancak Rusya Savunma Bakanlığı, savaş uçaklarının Estonya hava sahasını ihlal etmediğini söyledi. Üç MiG-31 uçağının Karelya'dan Kaliningrad Bölgesi'ne tarifeli bir uçuşta olduğu belirtildi. Bakanlık uçuşun uluslararası hava sahası düzenlemelerine sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiğini ve objektif gözlemlerle de doğrulandığı üzere, diğer devletlerin sınırlarını ihlal etmediğini vurguladı. Bakanlık, uçuş sırasında Rus uçağının kararlaştırılan hava rotasından sapmadığını vurguladı.

NATO NASIL TEPKİ VERİYOR?

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ilk olarak 10 Eylül'de Polonya hava sahasına giren Rus drone’larına karşı Hollanda F-35'leri, İtalyan AWACS jetleri, NATO'nun Çok Amaçlı Tanker Taşıma Yeteneği uçakları ve Alman Patriot savunma sistemleri de dahil olmak üzere çok sayıda NATO müttefikine ait füze ve savunma sistemlerinin kullanıldığını açıkladı.

Öte yandan NATO, 4. madde kapsamında, Polonya'nın talebi üzerine durumu görüşmek üzere toplandı. Anlaşmanın 4. maddesi, herhangi bir üye ülkenin, güvenliğinin veya toprak bütünlüğünün tehdit altında olduğunu hissetmesi halinde ittifakla acil istişare talebinde bulunmasına olanak tanıyor. Ayrıca, NATO üyelerinden birine yönelik silahlı saldırının ittifakın tüm üyelerine yapılmış sayılması gerektiğini hükme bağlayan 5. Madde'nin yürürlüğe girmesinin de öncüsü olarak biliniyor.

Daha sonra Estonya'nın talebi üzerine NATO, 23 Eylül'de yeniden toplandı.

ZELENSKİ'NİN "DRONE SAVAŞLARI" ÇIKIŞI

Ukrayna, Rusya'nın diğer ülkelerin hava sahasını ihlal etmesinin kasıtlı olduğunu belirtiyor ve Putin’in savaşı büyütmeye ve Batı’yı test etmeye devam ettiğini söylüyor.

BM’nin 80. Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Zelenski, “Dünya, tarihindeki en yıkıcı silahlanma yarışı içinde çünkü yapay zeka var" dedi. Avrupa'daki havalimanlarının drone'lar nedeniyle kapatıldığına işaret etti.

Zelenski "Dünya kendini korumak için çok yavaş kalıyor ancak silahlar gelişiyor. Kısa zamanda drone'lar drone'larla savaşacak. İnsan müdahalesi olmadan insanlar ölecek" diye konuştu. Silahları kontrol etmek için yapay zekanın kullanımını düzenleyen kurallara ihtiyaç olduğuna da dikkat çekti.

Diğer NATO müttefikleri de saldırıların kasıtlı olduğunu öne sürüyor.

TRUMP “DÜŞÜRÜN” DEDİ

Trump, ilk açıklamasında, insansız hava araçlarının Polonya hava sahasına girmesinin bir hata olabileceğini söylemişti. Daha sonra BM toplantıları sırasında Zelenski ile yaptığı görüşmenin ardından, NATO ülkelerinin hava sahalarına giren Rus uçaklarını düşürmesi gerektiğini söyledi.

RUSYA’DA DURUM NE?

Moskova, herhangi bir Avrupa ülkesine kasıtlı olarak saldırdığı iddialarını reddediyor. Batı’yı, gerilim yaratmak için asılsız iddialar ortaya atmakla suçluyor.

Rusya'nın Fransa Büyükelçisi Aleksey Meşkov, NATO'nun, ittifak üyesi ülkelerin hava sahasını ihlal ettiği iddia edilen Rus uçaklarını düşürmesi durumunda bunun savaş anlamına geleceği uyarısında bulundu.

Meşkov, RTL radyosunda Rusya'nın olası tepkisine ilişkin bir soruya yanıt olarak, "Savaş çıkacak. Başka ne olabilir ki?" dedi. Büyükelçi, "Birçok uçak hava sahamızı kazara veya kazara ihlal ediyor. Kimse onları düşürmüyor" diye ekledi.

DRONE DUVARI YOLDA

Avrupa ülkeleri, şimdi saldırılara karşı koruma sağlamak amacıyla bir "drone duvarı" kurmayı görüşüyor.

Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesinden bakanlar, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "güvenilir savunmanın temeli" olarak tanımladığı planları ele alacak.

Komisyonun savunma sözcüsü Thomas Regnier, "Yapmamız gereken şeylerden biri, gelen bu dronları tespit etmek. Bu çok kolay bir iş değil. Büyük savaş uçakları ve uçakların gelmesinden bahsetmiyoruz. Hayır, en son teknoloji gelişmelerinden bahsediyoruz” dedi.,

İkinci adımın, bu drone’lara karşı nasıl mücadele edeceklerine karar vermek olacağını söyledi.

Komisyon, drone duvarının AB'nin 150 milyar euro’luk Avrupa Güvenlik Eylemi kredi programı kapsamında finanse edilebileceğini belirtiyor.