Netanyahu’nun etnik temizlik hayalleri ve Gazze’de son durum

İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik aralıksız bombardımanlarında yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, hafta içinde uluslararası baskının etkisiyle Gazze’ye yardım kamyonlarının gireceğini söyledi.

Ancak ordu, bu yardımların Filistinlilere ulaşmasını yine de engelledi. Gazze’ye geçen insani yardımlar zaten “okyanusta bir damla” olarak değerlendiriliyordu.

NETANYAHU’NUN KALICI İŞGAL ŞARTLARI

Netanyahu, geçici bir ateşkes ve rehine takası anlaşması için bir fırsat olması halinde İsrail'in buna açık olacağını iddia etti.

Bunun için şu koşulları öne sürdü: Tüm esirlerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması, lider kadrosunun sürgüne gönderilmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın şubat ayında açıkladığı Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasını öngören planın hayata geçirilmesi.

ETNİK TEMİZLİK ELEŞTİRİSİ

Trump’ın, ABD'nin Gazze'yi yönetmesi ve bölgeyi “Ortadoğu'nun Rivierası” haline getirmesi gerektiğine ilişkin açıklamaları tepki toplamıştı.

Trump'ın planı ilk kez Netanyahu tarafından çatışmaların durdurulmasının koşullarından biri olarak dile getiriliyor. Çok sayıda ülke ve insan hakları grubu bu planı etnik temizlik olarak nitelendiriyor.

İSRAİL MUHALEFETİ NETANYAHU’NUN PLANINA TEPKİLİ

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, Netanyahu’nun son açıklamasını, “Gazze'nin yıllarca işgal edilmesi ve her gün askerlerin ölümüne uyanmak anlamına geliyor” diyerek eleştirdi.

Demokrat Parti lideri Yair Golan ise basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Baskı altında, takıntılı, yalancı ve hiçbir sorumluluk almayan bir adamın sunumunu izledim. Hakkımda yaydığın yalanlar nedeniyle sana hakaret davası açacağım ve seni çok yakında seçimlerde yenerek tarihin sayfalarına göndereceğiz” dedi.



Golan, “Aklı başında bir ülke hobi olarak bebekleri öldürmez” diyerek Netanyahu’yu eleştirmişti.