New York’ta Mamdani fırtınası: İsrail'i zor günler mi bekliyor?

33 yaşındaki Zohran Mamdani, New York belediye seçimlerinde sürpriz bir zafer kazanarak toplumun farklı kesimlerinde farklı yankılar uyandırdı.

Aslen Ugandalı olan Demokrat aday Mamdani, Siyonizm karşıtı ve Filistin direnişinin aktif destekçisi. Kazanırsa New York’un ilk Müslüman başkanı olacak. Mamdani’nin olası liderliği, sık sık sokaklara çıkarak Gazze için yürüyen büyük New York kitlesi için çok önemli bir zaferi temsil edecek.

Başkan olduğu takdirde, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, şehri ziyaret etmesi halinde tutuklayacağını söylemesi, en dikkat çekici açıklamalarından bir oldu.

Bekleneceği üzere Mamdani, “Bu komünist delinin New York’u mahvetmesine izin vermeyeceğim” diyen Trump’ın da hedef tahtasına oturmuş durumda.

KASIMDA KİMLERLE YARIŞACAK?

Mamdani, zaferi kazanmasının ardından New Yorkluların, “uygun fiyatlı bir şehir, geleceğe yönelik bir politika ve yükselen otoriterliğe karşı mücadele etmekten korkmayan bir lider için” yetki verdiğini söyledi.

Şimdi önünde dünyanın önde gelen başkentlerinden birinin lideri olmak çalışacağı dört ay var. 4 Kasım’daki seçimin, ön seçimden daha zorlu çekmesi bekleniyor. Çünkü Mamdani'nin karşısına başka rakipler de çıkacak.

Bağımsız şekilde meydan okuma planları yapan ve “yolsuzluğa bulaşmış ve skandallarla dolu” biri olarak eleştirilen Cuomo, yarış listesinde ilk sırada geliyor.

Mevcut Belediye Başkanı Eric Adams da bağımsız adaylığını açıkladı. Curtis Sliwa, Cumhuriyetçi aday olarak yarışacak. Eski federal savcı Jim Walden da oy pusulasında yer alacak.

FİNANS VE EMLAK DEVLERİ TEDİRGİN

Vergileri artırmaya kararlı bir sosyalist olan Mamdani’nin ön zaferi, finans ve emlak devlerini tedirgin ediyor.

Mamdani, şehir otobüslerini ücretsiz yapmayı, altı haftalıktan beş yaşına kadar çocuğu olan tüm sakinlere ücretsiz çocuk bakımı sağlamayı, kirası sabitlenmiş dairelerin kiralarını dondurmayı ve her ilçede belediyeye ait bir market açmayı planlıyor.

Ve tüm bunları, şehrin en yüksek gelirli sakinlerinin vergilerini arttırarak yapmayı amaçlıyor. Mamdani başkan olursa yılda 1 milyon dolar veya daha fazla kazanan New Yorklulara yüzde 2'lik sabit bir vergi artışı uygulayacak. Bunun da 4 milyar dolar ek gelir yaratacağını tahmin ediyor.

ABD-İSRAİL EKONOMİK KONSEYİNİ FESHEDECEK

Mamdani’ye dair en kritik tartışmalardan biri İsrail-Filistin meselesi.

Cuomo için hazırlanan postalar ve televizyon reklamları, Mamdani'yi deneyimsiz ve antisemitik olarak hedefe oturtuyor.

Mamdani, Bowdoin College'da Filistin'de Adalet için Öğrenciler bölümünün kurucularından biri. 2014’ten beri İsrail'e karşı Boykot ve Yaptırım Hareketi'ni (BDS) destekliyor.

Mayıs 2023'te "Bizim paramızla değil! İsrailli yerleşimcilerin şiddetinin New York tarafından finanse edilmesine son verilmesi" başlıklı bir yasa tasarısı sundu.

Mamdani ayrıca belediye başkanı seçilmesi halinde ABD ile İsrail arasındaki ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla oluşturulan konseyi feshedeceğini söyledi.

"ULUSAL FELAKET DEĞİL AMA İYİ DE DEĞİL"

New York’taki İsrail yanlıları, Mamdani’nin olası başkanlığından endişeli. Çünkü “İntifada’yı küreselleştirmek” isteyen Mamdani, İsrail dışındaki en büyük Yahudi nüfusuna sahip şehri yönetmeye bir adım daha yaklaştı.

Demokrat Yahudi aktivistler, Mamdani'nin zaferinin, Cumhuriyetçilerin iddia ettiği gibi yüzyıllık Yahudi-Demokrat ittifakı için “ulusal bir felaket” olmadığını, ancak iyi bir şey olmadığını da söylüyor. İsrail yanlılarına göre, federal makamlar da dahil olmak üzere adayların, Mamdani'nin İsrail'i eleştiren duruşunu taklit etme ihtimali tedirgin edici.

İNTİFADA'YI KÜRESELLEŞTİRMEK

Yahudi Demokratlardan Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'in sözcüsü “İntifadayı küreselleştirin” ifadesini kınadı ve “çok tehlikeli imaları” olduğunu savundu.

Öte yandan Mamdani'yi destekleyen eski Belediye Başkanı Bill de Blasio da dahil olmak üzere bazı önde gelen New York Demokratları için iletişim alanında çalışmış olan Jewish Council for Public Affairs CEO'su Amy Spitalnick, gerçeklere bağlı kalarak tansiyonu düşürmenin kritik önem taşıdığını söyledi.

MAMDANİ'YE SICAK BAKAN BİR SİYONİST

Mamdani'nin Yahudi savunucuları da var. New York Mali İşler Koordinatörü Brad Lander kendisini, New York'un ekonomik kriziyle yüzleşme ve kutuplaşmaya karşı Mamdani ile birlikte çalışabilecek bir Siyonist olarak tanımlıyor.

Lander ön seçim gecesi yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hiç kimsenin Müslüman New Yorkluları ve Yahudi New Yorkluları bölmesine izin vermeyeceğiz. Güvenliğimiz, umutlarımız ve özgürlüklerimiz birbirine bağlı, bunu çarpıtmayın.”

Mamdani’nin kimliği ve geçmişi 5 Kasım’daki kritik seçime kadar tartışılmaya devam edecek.

Ön seçimdeki zafer konuşmasında, İsrail karşıtlığı eleştirilerine atıfta bulundu ancak bundan sonra da inandığı şeylerden vazgeçmeyeceğini söyledi. Yine de farklı fikirleri anlamaya çalışacağı mesajını verdi.