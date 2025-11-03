Nükleerde "Ben de yapacağım" savaşı: ABD ve Rusya yarışa girdi

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Ekim'de Pentagon'a "derhal" nükleer silah testlerine başlaması talimatı verdiğini açıkladı.

Trump, 31 Ekim'de ise ülkesinin yeniden nükleer silah testlerine başlayacağı konusunda son açıklamalarını pekiştiren değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı, nükleer silah testlerinden kastının "yer altında nükleer ateşleme testleri" olup olmadığı sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınırken, "Çok yakında öğreneceksiniz ama bazı testler yapacağız" dedi.

Trump, "Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapıyorsa biz de yapacağız" diye ekledi.

Fox News kanalına 3 Kasım'da konuşan ABD'li Bakan Chris Wright da planlanan nükleer silah denemelerine patlamaların dahil olmayacağını söyledi.

Wright şu açıklamayı yaptı: "Şu anda bahsettiğimiz testlerin sistem testleri olduğunu düşünüyorum. Nükleer patlama değiller, biz onlara kritik olmayan patlamalar diyoruz."

Wright, testlerin, silahların uygun geometrik yapıyı oluşturduğundan ve nükleer patlamayı başlatmak için gerekli düzeni sağladığından emin olmak amacıyla, nükleer silahın diğer tüm bileşenlerini kapsadığını ifade etti.

RUSYA HAZIR BEKLİYOR

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu da Trump'a yanıt olarak, "Eğer birileri nükleer denemelere başlarsa, elbette biz de aynısını yapacağız" açıklamasını yaptı.

Şoygu, nükleer denemelerin durdurulmadığını ancak fiziki olarak değil, teknolojiler aracılığıyla modeller üzerinde yapıldığını söyledi.

POSEIDON VE BUREVESTNİK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta, nükleer fırlatma sistemine sahip “Poseidon” insansız denizaltı aracını test ettiklerini duyurdu.

Putin, hızı ve hareket ettiği derinlik bakımından da dünyada bu insansız denizaltı aracına benzer bir sistemin olmadığını ve yakın bir gelecekte ortaya çıkmasının da pek olası görünmediğini söyledi.

Rusya bundan birkaç gün önce de nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip Burevestnik seyir füzesinin başarılı bir şekilde test edildiğini ve bu silahın konuşlandırılma aşamasına geçileceğini açıklamıştı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Putin’e yaptığı bilgilendirmede, füzenin 21 Ekim’deki test sırasında 14 bin kilometre uçtuğunu ve yaklaşık 15 saat boyunca havada kaldığını söyledi.

Rusya’nın 9M730 Burevestnik (Rusça'da fırtına kuşu anlamına geliyor) olarak adlandırdığı, NATO’nun ise SSC-X-9 Skyfall kod adını verdiği füze, mevcut ve gelecekteki tüm savunma sistemlerine karşı “yenilmez” olarak tanımlanıyor.