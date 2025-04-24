Papa Francis: Katolik Kilisesi'ni değiştiren ruhani lider

Papa Francis, geçtiğimiz günlerde 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.



Vatikan'ın ilk Latin Amerikan ve Avrupalı olmayan liderinin Papalık makamına yükselişi pek çok ilke imza attı. Papa olarak, "Sokaklara dökülen yaralı bir Kilise ile hasta ve içine kapanık bir Kilise arasında seçim yapmak zorunda kalsaydım, ilkini seçerdim." sözleriyle tarihe damga vurdu.

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR LİDERDİ



Francis, seçildiği andan itibaren işleri farklı yapacağını belirtti. Kardinallerini papalık tahtında oturmak yerine gayri resmi olarak ve ayakta karşıladı.



Gösteriş ve ihtişamdan ziyade alçakgönüllülüğü tercih etmeye kararlıydı. Papalık limuzinini reddetti ve diğer kardinalleri eve götüren otobüsü kullanmakta ısrar etti.



Katolik Kilisesi'nin lideri olarak son icraatı, binlerce kişiye Paskalya günü Aziz Petrus Meydanı'ndaki balkondan el sallamak oldu.

PEK ÇOK FARKLI İŞ YAPTI



Papa, gençlik yıllarında kimyager olarak mezun olmadan önce gece kulüplerinde güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalıştı.



Arjantin'de 1992 yılında Buenos Aires Yardımcı Piskoposu olarak atandı ve ardından Başpiskopos oldu.



2001 yılında Papa II. Jean Paul tarafından kardinalliğe yükseltildi ve Kilise'nin sivil hizmeti olan Curia'da görevler üstlendi.

KIDEMLİ BİR DİN ADAMI GİBİ YAŞAMADI



Basit zevkleri olan bir adam olarak ün kazandı, kıdemli bir din adamının birçok özelliğinden kaçındı. Genellikle ekonomi sınıfında uçtu ve yeni pozisyonunun kırmızı ve mor renkleri yerine bir rahibin siyah cübbesini giymeyi tercih etti.



Vaazlarında toplumsal katılıma çağrıda bulundu ve toplumdaki en yoksul kesimlere gereken önemi vermeyen hükümetleri eleştirdi.



AVRUPALI BİR LİDER YAPABİLİR MİYDİ?



Papa olarak, Doğu Ortodoks Kilisesi ile bin yıllık anlaşmazlığı iyileştirmek için büyük çabalar sarf etti.



İspanyolca konuşan bir Latin Amerikalı olarak, ABD hükümeti Küba ile tarihi yakınlaşmaya doğru ilerlerken arabulucu olarak önemli bir hizmet sağladı. Avrupalı ​​bir Papa'nın böylesine kritik bir diplomatik rol üstlendiğini hayal etmek her zaman zor olacaktır.



Papa Francis, Kilise öğretilerinin birçoğu konusunda gelenekçiydi.



Kilise'nin cinsel yönelimlerine bakmaksızın insanları kabul etmesi gerektiğini söyledi ancak eşcinsel evlat edinmenin çocuklara karşı bir ayrımcılık biçimi olduğunu vurguladı.



DEĞİŞİM İÇİN KARARLIYDI



Jorge Mario Bergoglio, Aziz Petrus tahtına çıktığında onu değiştirmeye kararlıydı.



Avrupa dışındaki ülkelerden 140'tan fazla kardinal atadı ve halefine miras aldığı Kilise'den çok daha küresel bakış açısına sahip bir Kilise miras bıraktı.



Ve örnek teşkil etmesi açısından, Vatikan'ın Apostolik Sarayı'nda değil, hemen yanındaki modern blokta (Papa II. Jean Paul'ün misafirhane olarak inşa ettirdiği) yaşamayı seçen gösterişsiz bir Papa'ydı. Başka her şeyin kibir olacağına inanıyordu.



Kurumun kendisini sarsabileceğini, iç çekişmeleri ortadan kaldırarak, yoksullara odaklanarak ve Kilise'yi halka geri döndürerek Kilise'nin tarihi misyonunu güçlendirebileceğini umuyordu.