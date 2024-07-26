Paris 2024'te utanç sahnesi: Çocuk tecavüzü suçlusu van de Velde sahada

Açılış töreniyle tüm dünyanın gözünü kamaştıran ancak eleştirilere de hedef olan Paris 2024 Olimpiyatları'na, utanç verici bir olay damga vurdu.

12 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz eden Hollandalı plaj voleybolcusu Steven van de Velde, oyunlara dahil edildi.

29 yaşındaki Hollandalı plaj voleybolcusu, çocuğa tecavüzden hüküm giymiş bir sporcu.

2014 yılında, 19 yaşındayken Facebook'tan tanıştığı İngiliz kız çocuğuna, Amsterdam'dan İngiltere'ye giderek Milton Keynes'teki bir adreste saldırdı.



2016 yılında dört yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezasının bir kısmını İngiltere'de çektikten sonra Hollanda'ya geri gönderildi ve cezası Hollanda yasalarına göre düzenlendi.



Van de Velde, İngiltere'de 12 Hollanda'da 1 ay olmak üzere sadece 13 ay hapis yattı ve cezası indirilerek serbest bırakıldı.

Hollanda Voleybol Federasyonu (Nevobo) Van de Velde'nin “örnek bir profesyonel ve insan olduğunu kanıtladığını ve dönüşünden bu yana kendisinden şüphe etmek için hiçbir neden olmadığı" şeklinde utanç verici bir açıklama yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) “Hiçbir şekilde mazur göstermek için değil ama bu olay sanırım 10 yıl önce gerçekleşti ve genel bir kural olarak rehabilitasyon olasılığına izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.



Uluslararası Voleybol Federasyonu, her zamanki gibi kalifiye olduktan sonra Hollanda'nın van de Velde'yi Paris'e göndermesini engelleyemediğini bildirdi.

Rape Crisis İngiltere ve Galler (Tecavüz Kriz Merkezi) van de Velde'nin oyunlara dahil edilmesinin “şok edici” olduğunu söyledi.



Cinsel istismar mağdurları için çalışan The Survivors Trust da İngiliz Sky News'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Van de Velde'nin kariyerine devam etmesine izin verilmesi, çocuk cinsel istismarına karşı gösterdiğimiz şok edici hoşgörünün bir başka kanıtıdır."



Açıklamada, “Bir çocuğa tecavüz planlı, hesaplı ve uluslararası seyahati de içerecek şekilde gerçekleştirilmiştir ve şüphesiz kurbanda ömür boyu sürecek bir travmaya yol açarak hayatının akışını geri dönülmez bir şekilde değiştirecektir. Toplum olarak bu iğrenç ve maliyetli suça karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsemeye başlamalıyız" denildi.



Kurbanına karşı pişmanlık ve empati eksikliğinin "tüyler ürpertici" olduğunu söyleyen The Survivor Trust, meslektaşlarının ve Olimpiyat Komitesi'nin, van de Velde'nin "genç bir izleyici kitlesine örnek alınacak bir sporcu" olarak tanıtmasına izin vermesinin son derece rahatsız edici olduğunu da sözlerine ekledi.