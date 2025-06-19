Putin, Trump ve Ukrayna savaşının geleceği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşı mümkün olan en kısa sürede, tercihen barışçıl yollarla sona erdirmek istediğini söyledi.

Kiev ile Batılı müttefiklerinin istekli olması koşuluyla müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Başlıca uluslararası haber ajanslarıyla toplantı düzenleyen Putin, "Rusya'nın müzakerelerde Ukrayna'yı kimin temsil ettiğiyle ilgilenmediğini" dile getirdi.

Putin ayrıca 14 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'a, Moskova'nın 22 Haziran'dan sonra, esir ve şehit asker değişimlerinin tamamlanmasının ardından Kiev ile yeni bir barış görüşmesi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmek isteyip istemeyeceği sorusuna Putin, "Federal Şansölye arayıp konuşmak isterse, hiçbir teması reddetmeyiz" dedi.

Putin, bununla birlikte Almanya'nın Rusya-Ukrayna savaşındaki arabulucu rolünü sorguladığını da sözlerine ekledi.

Rusya lideri, Almanya'nın Ukrayna ile müzakerelerde arabulucu olarak ABD'den daha fazla katkıda bulunabileceğinden şüpheli.

Bir arabulucunun tarafsız olması gerektiğini söyleyen Putin, savaş alanında Alman tanklarını gördüklerinde, bunun büyük bir sorun ortaya çıkardığını ifade etti.

Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump Putin'in, İsrail-İran savaşından önce Ukrayna'daki savaşı çözmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna lideri Zelenski ise Kanada'daki G7 zirvesinden Trump'la görüşmeden ayrıldı.

ESİR TAKASI DEVAM ETTİ

Müzakere çıkmazı sürerken Rusya ve Ukrayna İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde varılan anlaşma doğrultusunda esir takaslarına devam etti.



Zelenski “İnsanlarımız Rus esaretinden evlerine dönüyor” diyerek takasları duyurdu.