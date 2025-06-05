Rusya, donanmada iddiayı büyütüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2050 yılına kadar donanmasını geliştirmeye yönelik ilk uzun vadeli stratejiyi onayladı.

Bu stratejinin Rusya'nın büyük bir deniz gücü olarak statüsünü yeniden kazanmaya hazırlık olduğu belirtiliyor.

Rusya, Çin ve ABD'nin ardından dünyanın en güçlü üçüncü donanması konumunda.

Kremlin, bu planın ayrıca Ukrayna'da devam eden savaştan çıkarılan dersleri de içerdiğini belirtti.

Rusya'nın Karadeniz Filosu, savaş boyunca Ukrayna'nın füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle önemli kayıplar verdi.

Kremlin, yeni stratejinin “Rusya'nın dünya okyanuslarındaki çıkarlarını etkin bir şekilde savunabilmesi için deniz gücünün neye benzemesi gerektiği temel sorusuna yanıt verdiğini” belirtti.

Modern Rus tarihinde ilk kez bu ölçek ve kapsamda bir stratejik planlama belgesinin kabul edildiğine dikkat çekildi.

Ancak stratejinin tam kapsamı henüz duyurulmadı.

Putin Nisan ayında yaptığı açıklamada önümüzdeki on yıl içinde yeni donanma gemileri için 8.4 trilyon ruble (106,3 milyar dolar) tahsis edileceğini söyledi.