Rusya Ukrayna Savaşı'nda son durum: Kaç Rus ve Ukraynalı asker öldü?

Rusya Ukrayna Savaşı, karşılıklı ölümcül saldırılarla devam ediyor.

Savaşa ilişkin merak edilenlerden biri hayatını kaybeden asker sayısı.

Her ne kadar sivil ve asker ölümlerinin toplam sayısını hesaplamak oldukça zor olsa da Rusya ve Ukrayna basını tahmini sayılar yayınlıyor.

Rusya savaş alanındaki kayıpları hakkında nadiren yorum yapıyor, Ukrayna ise son zamanlarda resmi rakamları açıklamaya başladı. Ancak Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerindeki sivil ölümleri büyük ölçüde bilinmiyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'na göre 12 Haziran 2025 itibariyle 1 milyondan fazla Rus askeri öldü ya da yaralandı.

Kiev Independent'e göre genel kanı, bu sayının ölü, yaralı, kayıp ve esirleri kapsadığı yönünde. Karşılaştırma yapmak gerekirse, İngiltere İkinci Dünya Savaşı'nın 6 yılı boyunca 750 bin askeri kayıp vermişti.

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Sırski, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada 427 bin kaybın, yani toplam rakamın yarısından fazlasının sadece 2024 yılında meydana geldiğini ve Rusya'nın Donetsk Oblastı'ndaki saldırılarını arttırmasıyla kasım ve aralık aylarında asker kayıplarının rekor seviyelere ulaştığını söylemişti.

Rusya'nın hızlanan kayıpları 2025 yılında da devam etti. Ukrayna'nın Khortytsia kuvvetler grubuna göre Rusya, Donetsk Oblastı'ndaki küçük bir şehir olan Pokrovsk yönünde savaşırken İkinci Çeçen Savaşı'ndaki toplam kaybından daha fazla asker kaybetti.

UKRAYNA'DA DURUM NE?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 16 Şubat'ta yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna ise 46 binden fazla askerini savaş alanında kaybetti.



İngiliz gazeteci Piers Morgan ile 4 Şubat'ta yayınlanan bir röportajda konuşan Zelenski, savaş alanında toplam 390 bin askerin yaralandığını da belirtti.

ASKER CENAZELERİ TAKAS EDİLDİ

Rusya, geçen hafta İstanbul'da yapılan barış görüşmelerinde varılan anlaşma kapsamında, çatışmalarda öldürülen 1.212 Ukraynalı askerin cenazelerini bu hafta iade etti.

Ukrayna da 27 Rus askerin cenazesini Moskova'ya teslim etti.

Rusya Ukrayna'yı teslimata gelmemekle ve esir değişimi için bir tarih üzerinde anlaşmaya varmamakla suçlamıştı. Kiev ise Moskova'nın anlaşma şartlarına uymayarak “kirli oyunlar” oynadığını öne sürmüştü.