Rusya'nın "vatansever" mesajlaşma uygulaması: Max hakkında bilinenler

Rusya'nın ulusal dijital ekosistem kurma yönündeki son girişimi hız kazanıyor. VK tarafından geliştirilen devlet destekli mesajlaşma uygulaması Max, son haftalarda ülke genelinde sesli ve görüntülü aramalarda tamamen veya kısmen kesintiler yaşayan WhatsApp ve Telegram'a "vatansever" bir alternatif olarak konumlandırılıyor.

Yetkililer, Max'in yakında Rusya'nın “süper uygulaması” olacağını söylüyor: Mesajlaşma, ödeme ve devlet hizmetleri için tek bir platform. Mart ayında piyasaya sürülen uygulama, haziran ayında sadece 1 milyon olan kayıtlı hesap sayısını şimdiden 18 milyona çıkardı. The Moscow Times, uygulamanın işlevselliğini, zayıf yönlerini ve Max'i iddia ettiği gibi bir uygulama haline getirmek için hükümetin çabalarını inceledi.

ÖNCEDEN YÜKLENMİŞ OLARAK GELMELİ

1 Eylül'den itibaren Max, Rusya'da satılan tüm akıllı telefonlara, tabletlere, bilgisayarlara ve akıllı TV'lere önceden yüklenmiş olarak gelmeli.

Ağustos ortasından bu yana, WhatsApp ve Telegram kullanıcıları sesli arama yapamıyor, bağlantılar ya hemen kesiliyor ya da saniyeler içinde düşüyor. Roskomnadzor, dolandırıcılar ve teröristler tarafından kullanıldığını gerekçe göstererek her iki mesajlaşma uygulamasındaki sesli arama özelliklerini resmi olarak engelledi ancak bu karar, cep telefonu masraflarından ve uluslararası dolaşım ücretlerinden tasarruf etmek için bu hizmetlere güvenen sıradan vatandaşları da etkiledi.

Telecom Daily CEO'su Denis Kuskov, RBC Life'a verdiği demeçte, “Birçok Rus şirketi iş görüşmeleri için hala tamamen Telegram ve WhatsApp mesajlaşma uygulamalarına güveniyor. Bu arama kısıtlamaları, bu tür bir bağımlılığın bir şirketin toplam yaşayabilirliğini nasıl sorguladığını bir kez daha gösteriyor” dedi.

ÜNLÜLERİN DESTEĞİ

Rusya'nın en büyük sosyal medya yıldızlarından bazıları Max'i tanıtmak için görevlendirildi. Son zamanlarda yetkililerle işbirliği yapmaya başlayan ve hatta meslektaşlarını kınayan rapçi Instasamka, Instagram'da yaptığı bir paylaşımda Max'in çağrı kalitesini övdü ve bir yer altı otoparkında iki saat boyunca bağlantı kopmadan konuştuğunu iddia etti. VK Video elçisi pop yıldızı Valya Karnaval da benzer şekilde uygulamanın “hareket halindeyken veya asansördeyken bile mükemmel bağlantı” özelliğini övdü.

Müzisyen Yegor Krid daha da ileri giderek, “Morye” (‘Deniz’) adlı single'ının müzik videosunda Max'i tanıttı.

VK tasarım direktörü Artemy Lebedev, Max'ın en büyük avantajının anonimlik eksikliği olduğunu belirtti. Blog yazarı Amiran Sardarov ile yaptığı röportajda Lebedev, bu özelliğin botları ve spam göndericileri ortadan kaldırdığını iddia etti. Daha tartışmalı bir şekilde, platformda khokhly (Ukraynalılar için aşağılayıcı bir terim) bulunmamasını takdir ettiğini söyledi.

Komedyen Denis Dorokhov da kampanyaya katılarak, seyahat sırasında mesajlaşma uygulamasının bağlantı özelliğini övdü.

RUS YETKİLİLERLE VERİ Mİ PAYLAŞIYOR?

Kullanıcılar, ilkel pazarlama mesajlarını ise alay konusu yaptı. Streamer JesusAVGN, Max'in sadece temel işlevini yerine getirdiği için övüldüğünü belirtti. “Max ile sizi asansörde bile yakalarlar” diye şaka yapan JesusAVGN, Max'in genel olarak VK gibi Rus yetkililerle veri paylaştığını ima etti.

Kullanıcı yorumları oldukça karışık. “Sürekli donuyor ve mesajlarım her zaman ulaşmıyor” diye yazan bir Google Play yorumcusu, uygulamaya bir yıldız verdi. Buna karşılık, bir iOS kullanıcısı beş yıldızlı bir yorum bıraktı: “Sonunda WhatsApp'ın aksine, sadece çalışan bir uygulama. Umarım geliştirmeye devam ederler.”