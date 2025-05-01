Savaşın kayıpları: Ölen Rus ve Ukraynalı askerlerin sayısı

Savaşın kayıpları konusu yoğun bir tartışma konusu olsa da uzmanlar açık kaynakları ve istihbarat tahminlerini kullanarak savaş boyunca kaç Ukraynalı ve Rus askerin öldüğünü hesaplamaya çalıştılar.

Kesin rakamlar farklılık gösteriyor ancak tüm uzmanlar Rusya'nın Ukrayna'dan çok daha fazla asker kaybettiği konusunda hemfikir.

BBC Rusya ve bağımsız bir Rus medya kuruluşu olan Mediazona, açık kaynakları kullanarak, Şubat 2022'de işgalin başlamasından bu yana öldürülen 100 binden fazla Rus askerinin isimlerini topladı.

SAYILAR NE SÖYLÜYOR?

BBC Rusya, mezarlıklarda, ölüm ilanlarında ve savaş anıtlarında isimleri kamuya açık olarak yer almayan askerleri de hesaba katarak, gerçek ölü sayısının 158 bin 885 ile 229 bin 500 Rus askeri arasında değişebileceğini belirtti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın asker kayıplarına ilişkin günlük tahminler yayınlıyor ancak ölenleri yaralılardan ayırmıyor. Toplam kayıplar 30 Nisan itibariyle 951 bin 960'ı buluyor. Genelkurmay Başkanlığı bu tahminlerin nasıl hesaplandığına dair ayrıntı vermedi.

Ocak ayında dönemin ABD Savunma Bakanı, Rusya'nın ölüm ve yaralanmalarla birlikte 700 binden fazla kayıp verdiğini söyledi.

Ukrayna savaşın büyük bölümünde kendi asker kaybı rakamlarını yayınlamaktan kaçınmış ve müttefiklerinden saklamış olsa da Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 16 Şubat'ta yaptığı açıklamada Şubat 2022'den bu yana 46 binden fazla Ukraynalı askerin savaş alanında öldüğünü söyledi.

KAYIP ASKERLER DE VAR

Ancak resmi olmayan tahminler bu sayının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sayıma dahil edilmeyen on binlerce asker kayıp. Ayrıca Wall Street Journal'ın Eylül ayında ve New York Times'ın Ağustos 2023'te aktardığı gizli kaynaklara göre Ukraynalı askerlerin ölüm sayısı sırasıyla 80 bin ve 70 bin olarak belirtildi. Kiev bu tahminleri reddetti.

Aradaki kayıp farkına rağmen, Rusya hala çok daha büyük bir orduya ve asker toplama çabalarında yararlanabileceği çok daha büyük bir nüfusa sahip. Bu nedenle, yüksek kayıplar verirken savaş alanında ilerlemeye devam etmeyi başardı.

Kayıplar tam ölçekli işgalin başlangıcına kıyasla artmıştır ve günlük ve haftalık kayıp sayıları savaş alanı koşullarına bağlı olarak dalgalanmaktadır. Kayıplar 2022 sonu ve 2023 başındaki maliyetli Bakhmut Savaşı sırasında arttı ve 2024 sonunda çatışmaların artmasıyla tekrar yükseldi.

Ukrayna Başkomutanı Oleksandr Syrskyi de dahil olmak üzere çok sayıda kaynak, Rus asker kayıplarının yaklaşık yarısının 2024 yılında Rusya'nın piyade saldırılarını artırmasıyla meydana geldiğini söylüyor.

Syrskyi'ye göre sadece Ocak ayında Pokrovsk yakınlarında yaklaşık 7 bin Rus askeri öldü ve 8 bin asker de yaralandı.