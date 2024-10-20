Sinvar’ın ardından Gazze’de “ertesi gün” nasıl kurulacak?

İsrail güçlerinin Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğünün teyit edilmesinden birkaç dakika sonra, ABD'li yetkililer bu cinayeti savaşta yeni bir sayfa açmak ve Gazze için “ertesi güne” geçmek için bir fırsat olarak selamladı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Sinvar'ın öldürülmesini “Gazze halkı, İsrail halkı ve tüm bölge halkı için daha iyi bir gün getirme” şansı olarak tanımladı.

Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris de kendi açıklamalarında bu iddiayı yineledi.

İsrailli liderler ise çok daha farklı bir mesaj verdi. Başbakan Binyamin Netanyahu savaşın “bitmediğini” söyledi ve İsrail güçlerinin “gelecek yıllar boyunca” Gazze'de faaliyet göstereceği sözünü verdi.

Ancak analistler, Biden yönetiminin İsrail'e çatışmaya siyasi bir çözüm bulması için anlamlı bir baskı yapacağına dair hiçbir belirti olmadığını ve İsrail'in askeri saldırılarını yoğunlaştırmasa da devam ettireceğini söylüyor.

Gazze'deki yıkım ve katliamın ortasında, savaş sonrası herhangi bir planın tasarlanması ve uygulanmasının muazzam zorluklarla karşılacağı belirtiliyor.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Savunma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde araştırmacı ve Carnegie Endowment for International Peace'de akademisyen olan H. A. Hellyer, El Cezire’ye yaptığı değerlendirmede, ABD'nin Gazze'de “ertesi gün”den söz etmesini “gülünç” olarak nitelendirdi.

Hellyer, “Ertesi gün diye bir şey yok. Hepimiz İsraillilerin Gazze'yi terk etmeyeceklerini, askeri varlıklarının devam edeceğini çok açık bir şekilde ortaya koyduklarını kabul etmeliyiz, dolayısıyla burada herhangi bir siyasi ufuk fikri çok ama çok gerçekçi değil” diye konuştu.

Washington, Gazze'nin geleceği hakkında konuşurken, İsrail'in Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Suriye'nin Golan Tepeleri ile birlikte bölgeyi işgal etmeye devam ettiğini ve Lübnan'ı da işgal ettiğini belirtti.

Hellyer, İsrail'in yakın zamanda buraları terk etmeye “en ufak bir ilgi göstermediğini” söyledi.”



“TEK ENGEL NETANYAHU"

ABD'li yetkililer Sinvar'dan “ortadan kaldırılmış bir engel” olarak söz ederken, öldürülmesinin Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak ve bir yılı aşkın süredir gerçekleşmeyen ateşkes anlaşması müzakerelerini nasıl etkileyeceği belirsiz.

Hamas kalıcı bir ateşkese yol açacak bir anlaşmayı desteklediğini vurgularken, Netanyahu defalarca savaşı tam bir zafere kadar sürdürme sözü verdi.

Uluslararası Politika Merkezi Başkan Yardımcısı Matt Duss, bu konuda şunları söyledi: “Ateşkesin önündeki tek engel Sinvar değildi, hatta ateşkesin önündeki başlıca engel de o değildi. Bu Netanyahu'ydu ve Netanyahu olmaya da devam ediyor” dedi.

Duss, şöyle devam etti: “Bu gerçekten şu anlama geliyor: Biden yönetimi nihayet Netanyahu'ya hem savaşı sona erdirmesi hem de İsrail işgalinin kalıcı olmayacağı bir ertesi günü taahhüt etmesi için gerçek bir baskı yapmaya istekli olacak mı?”

ABD'li yetkililer, savaşın mümkün olduğunca çabuk bitmesini istediklerini söylüyor. Ancak ellerindeki kozların hiçbirini kullanmak istemediler ve Sinvar'ın öldürülmesinin bunu değiştirip değiştirmeyeceği belli değil.

“DOKUNULMAZLIĞA SAHİPLER”

ABD, İsrail'e Gazze ve Lübnan'daki askeri saldırıları için gerekli olan milyarlarca dolar değerinde silah sağlıyor. Biden ve Harris de İsrail'e karşı silah ambargosu uygulanması çağrılarını reddetti.

Duss, “Bu, sadece bu savaş sırasında değil, tarihsel olarak ABD'nin barış sürecini yönetmesinde ve İsrail ve Filistin'e yönelik politikalarında sürekli eksik kalan bir parçadır” dedi.

“Başından beri sonuçlar ve maliyetler sadece ve sadece bir tarafa, zayıf olan tarafa, Filistin tarafına yükleniyor. İsrailliler istediklerini yapmak konusunda tam bir dokunulmazlığa sahipler. Bu da bizi bu felakete sürükleyen şeyin bir parçası” diye ekledi.

ABD'li yetkililer savaşın başından bu yana Gazze'nin “yeniden canlandırılmış” bir Filistin Yönetimine devredilmesi de dahil olmak üzere savaş sonrası için çeşitli senaryolar ortaya attı ve bu senaryolar İsrail tarafından kesin bir dille reddedildi. Son olarak Axios'un haberine göre ABD, Gazze'de bir geçiş otoritesi kurulmasını öngören bir Birleşik Arap Emirlikleri planını değerlendirdi.

Ancak ABD'nin ateşkes ya da siyasi çözüm umutları, İsrail'e koşulsuz desteğin sürdüğü bir ortamda suya düşmeye devam ediyor.

Hellyer, “Savaşın sona ermesi için ABD'nin bölgedeki başlıca müttefiki olan İsrail devletinin yaptıklarını önemli ölçüde değiştirmesi gerekir ve ABD geçtiğimiz yıl içinde hiçbir zaman davranışlarında bu değişikliği zorlamak için sahip olduğu kozu kullanmaya istekli olduğunu göstermedi” dedi.

“Aslında tam tersini yaptı: İsraillilere Washington tarafından bir kırmızı çizgi verildiğinde ve onlar bu çizgiyi aştığında, bunun hiçbir sonucu olmuyor. Önümüzdeki birkaç hafta ya da birkaç ay içinde bunun değişeceğini kim bekleyebilir ki?”

Her şeye rağmen ateşkes sağlansa bile, bir yıllık savaşın getirdiği yıkım ışığında Gazze'nin geleceğini planlamak çok önemli bir görev.

“Gazze yıkıldı, altyapısı, köyleri, kasabaları, binaları, şehirleri. Harabeye dönmüş durumda. Güvenilir bir yönetim yapısını nasıl güçlendirirsiniz?” diyor Duss.

“ABD BU YOLCULUĞA EŞLİK EDİYOR”

Uzmanlar, ABD'nin Gazze'de yeni bir sayfa açma arzusu ne olursa olsun, İsrail'e yaklaşımını değiştirmeye istekli olmadığı sürece bu konuda hiçbir şeyin değişmeyeceğini söylüyor.

İsrail merkezli bir siyasi analist olan Ori Goldberg, İsrailli yetkililerin Gazze'deki askeri varlıklarını güçlendirmenin ötesinde net bir hedefleri yok gibi göründüğünü ve ABD'li muhataplarının neyi tercih edebileceğiyle pek ilgilenmediklerini belirtti.

Goldberg, “İsrail her zaman yaptığını yapıyor: Bombalıyor, öldürüyor ve suikast düzenliyor ama ortada bir plan yok, bir ilerleme yok, ölümden başka bir şey olduğuna dair bir his yok” diye konuştu.

“Bunun nereye gideceğine ve özellikle de nerede biteceğine dair herhangi bir son oyunumuz ya da gerçek bir siyasi planımız yok.”

İsrail'in bu çatışmanın “sonsuza dek sürecek bir savaş” olmasını istediğini de sözlerine ekledi.

Şimdiye kadar ABD'den ve uluslararası çevrelerden gelen çekingen eleştiriler İsrail için büyük ölçüde yersizdi.

“Hiçbir ülke kitaptaki her bir kuralı bu kadar alenen ve bu kadar açık bir şekilde ihlal etmemişti. Hiçbir zaman bir ülke, dostlarının ve müttefiklerinin çeşitli müdahale girişimlerine aldırmadan tam olarak istediğini yapmamıştır” diyen Goldberg sözlerini şöyle sonlandırdı:

“ABD de bu yolculuğa eşlik ediyor.”