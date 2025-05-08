Şirin Ebu Akile belgeseli: Tetiği çeken İsrail askeri belli

Şirin Ebu Akile belgeselinin baş yapımcısı Dion Nissenbaum, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, yapımcıların cinayetin arkasında tam olarak kimin olduğunu ortaya çıkarmak için yola çıktıklarını ve bulguların ABD tarafından daha fazla soruşturma yapılmasına yol açacağını umduklarını söyledi.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin daha önce bir İsrail askerinin onu kasıtlı olarak hedef aldığı sonucuna vardığını, ancak bu sonucun içeride geçersiz kılındığını ifade etti.

“Hem İsrail'in hem de Biden yönetiminin Şirin'in öldürülmesini örtbas ettiğine ve askerin herhangi bir hesap vermeden kaçmasına izin verdiğine dair bazı endişe verici kanıtlar bulduk” diye ekledi.

Şirin'in kardeşi Anton Abu Akile, belgeselin Şirin'in ailesi için gerçekten önemli olduğunu söyledi. “Belgeselin Shireen'in Filistin'deki diğer gazeteciler gibi İsrail ordusu tarafından sistematik olarak hedef alındığını kanıtlayacağından ve daha fazla ışık tutacağından eminim” dedi.

Belgeselde sadece eski ABD'li yetkililerle değil, aynı zamanda eski üst düzey İsrailli yetkililer ve askerlerin yanı sıra Shireen'i şahsen tanıyan gazetecilerle de özel röportajlar yer alıyor.

Nissenbaum, “Umarız insanlar Shireen'in nasıl bir ikon olduğunu hatırlarlar” dedi.

Ebu Akleh, 11 Mayıs 2022'de İsrail'in Cenin mülteci kampına düzenlediği baskını takip ederken öldürüldüğünde üzerinde kask ve açıkça işaretlenmiş bir basın yeleği vardı. El Cezire Medya Ağı bu eylemi “soğukkanlı bir suikast” olarak kınadı.

Haber ajansları, hak grupları ve Birleşmiş Milletler tarafından öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaların hepsi Ebu Akleh'in İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü sonucuna vardı.