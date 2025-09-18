Tarihi yalnızlık: Netanyahu, İsrail’i nasıl çöküşe sürüklüyor?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin en büyük kenti olan Gazze Şehri'ni işgale başlayarak, bir kez daha iktidardaki koltuğunu garantiye almaya çalışıyor.

Artık İsrailliler de 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilerin üzerine bombalar yağdıran bu savaşın, Netanyahu'nun siyasi kariyerini koruma amacıyla devam ettiğinde hemfikir.

Netanyahu, üst düzey güvenlik yetkilileri, bakanlar ve uluslararası müttefiklerinden gelen uyarıları görmezden geliyor. İsrail ordusunun Gazze'deki saldırıları, uluslararası destekten yoksun. Bu da İsrail'i tarihte eşi benzeri görülmemiş bir izolasyona sürüklüyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda çok sayıda AB ülkesinin Filistin devletini tanıyacağını duyurması ve Avrupa Birliği’nin İsrail’e ticaret yasağını tartışıyor olması, bunun en büyük iki işareti.

Öte yandan, İsraillilerin yurtdışında tatil yaparken saldırıya uğradıkları haberleri de sıklaşmaya başladı.

TARİHE KARA LEKE OLARAK GEÇECEK İKİ İSİM

Netanyahu'nun pervasız eylemlerinin en büyük dayanağı, Filistin düşmanı ve Gazze’de her türlü uzlaşıyı reddeden, Batı Şeria’daki Filistin topraklarını yakıp yıkarak buraya İsraillileri yerleştiren, gerçek anlamda soykırımcı iki bakan Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich. Son skandalda Smotrich, neredeyse sağlam binanın kalmadığı Gazze’de savaş sonrası “emlak zenginliği” yaratılması gerektiğini savundu.

Onlar için savaş, İsrail'in toprak kontrolünü genişletmek için bir fırsat. Netanyahu içinse koalisyonunu korumanın bir yolu. Ancak bunun, İsrail’i giderek yalnızlaştırdığı, artık müttefikler açısından bile yadsınamaz bir gerçek. Maliye Bakanı Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, İsrail’in dünyadan izolasyonunda en büyük rolü oynayan iki isim. Peki nasıl?

Öncelikle geçen hafta Hollanda, “persona non grata” (istenmeyen kişi) ilan ettiği iki aşırı sağcı bakanın, Schengen Bölgesi'ndeki 29 ülkeye girişini yasakladı. Her fırsatta Filistin’e desteğini yüksek sesle dile getiren Başbakan Pedro Sanchez yönetimindeki İspanya da "Gazze'de soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan karışan tüm kişilerin İspanya topraklarına girişinin yasaklanması" kararı kapsamında Ben-Gvir ve Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN TİCARET HAMLESİ

Bunların yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonu, İsrail mallarına yönelik serbest ticaret anlaşmalarını askıya almayı, iki İsrailli bakana ve Batı Şeria’daki işgalci yerleşimcilere yaptırım uygulamayı teklif etti.

AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas, "İsrail hükümetinin Gazze'ye yönelik saldırısı, savaşın yeni bir tırmanışıdır ve insani krizi daha da derinleştirecektir" dedi. Ancak amacın İsrail’i cezalandırmak değil, Gazze’deki durumu iyileştirmek olduğunu söyledi.

ABD’NİN DESTEĞİ SONSUZA KADAR SÜRER Mİ?

Gelelim ABD’nin İsrail’e sarsılmaz desteğine.

İsrailliler hâlâ Amerika'nın tam desteğine sahip. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şehri’ne kara operasyonu başladığında Hamas'a tehditler yağdırdı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio da "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar" Gazze için daha iyi bir geleceğe ulaşılamayacağını savundu.

Economist'e göre Amerika'nın İsrail’e desteği uzun süre devam etmeyebilir. İsrailli diplomatlar, Trump'ın sabrının tükendiğine inanıyor. Netanyahu'nun, onu Gazze saldırısının Hamas'a son darbe olacağına ikna ettiğini söylüyorlar ve Trump’ın İsrail'i ateşkesi kabul etmeye zorlamasını bekliyorlar.

Öte yandan ABD’de zaten Demokratlar arasındaki destek uzun süredir erimiş durumda, ancak şimdi Cumhuriyetçiler arasında da çatlaklar baş gösteriyor. Trump ve müttefikleri hâlâ İsrail'i desteklese de partideki birçok kişi Netanyahu'dan uzaklaşma çağrısında bulunuyor. Bazı MAGA destekçileri, askeri yardımların durdurulmasını istiyor.

KATAR SALDIRISI NEYİ DEĞİŞTİRİR?

Ancak Trump da son Katar saldırısının ardından Netanyahu’ya öfkelendi. Çünkü Katar, ABD’nin Ortadoğu’daki en büyük müttefiki.

İsrail basınının yazdığına göre ise Mossad Şefi David Barnea da dahil olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileri, Hamas’ın lider kadrosuna yönelik bu başarısız suikast girişiminin zamanlamasına şiddetle karşı çıktı. Barnea ve arkadaşlarının, İsrail'in Hamas ile müzakerelerde kilit arabulucular olarak görev yapan Körfez ülkeleriyle ilişkilerine zarar verebilecek reaksiyonlar konusunda defalarca uyarıda bulunduğu iddia edildi. Ancak Netanyahu, uyarıları yok saydı, tek odak noktası siyasi hayatta kalmaya çalışmaktı. Sonuç, Katar ve diğer ülkelerle artan gerilimler oldu, rehine müzakereleri bir kez daha çıkmaza girdi.

ORDU-NETANYAHU ÇATIŞMASI

Rehine müzakereleri, orduyla Netanyahu arasında, son dönemde büyük krizler yaratan en temel mesele. İsrail’in iç siyasetinde ve toplumsal muhalefette de tek odak noktası şu anda rehineleri geri getirmek. Rehine aileleri ve savaş karşıtları, ülkede protestolara devam ediyor.

Orduyla Netanyahu arasındaki bu çatışma, Gazze Şehri'nin tamamen ele geçirilmesi kararı konusunda derinleşmişti. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, son güvenlik kabinesi toplantısında, işgali başlatmanın rehinelerin hayatını tehlikeye atacağını söyledi, Netanyahu’yu saldırıyı durdurma ve bir anlaşmaya varmaya çağırdı. Yine Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi’nin de Zamir’le aynı görüşte olduğu biliniyor.



İBRAHİM ANLAŞMALARI VE BÖLGESEL KRİZ



İsrail’i izolasyona sürükleyen bir diğer etken ise Mısır ve Ürdün ile imzaladığı barış anlaşmaları ve Körfez ülkeleriyle imzaladığı İbrahim (Abraham) Anlaşmaları. Bunlar sadece diplomatik anlaşmalar değil, aynı zamanda istihbarat, güvenlik ve ekonomik iş birliği için de stratejik bir güvenlik ağı oluşturuyor. İsrail’in Gazze'de devam eden savaşı, bu anlaşmaları riske atıyor.



İbrahim Anlaşmaları'nın tarafları Birleşik Arap Emirlikleri (BEA) ve Bahreyn, İsrail'in eylemlerinden rahatsızlıklarını dile getiriyor. Bu iki ülkedeki kamuoyu baskısı, liderleri ilişkileri dondurmaya zorlayabilir. BAE, İsrail'i Batı Şeria'da toprak ilhak etmemesi konusunda uyardı ve bunun barış anlaşmasına zarar vereceğini söyledi. Benzer uyarılar Bahreyn, Ürdün, Mısır ve Fas'tan da geldi.



Avrupa'da taşlar yerinden oynamaya çoktan başladı. İsrail, yaşanan Gazze krizleri nedeniyle İspanya, Norveç ve İrlanda'da büyükelçi bulundurmuyor. Macron’un Filistin devletini tanıyacağını duyurması nedeniyle Fransız konsolosluğunu da kapatmakla tehdit ediyor.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, güvenlik kabinesinde yalnızlığın kapıda olduğu konusunda uyardı: "İtibarımızı yeniden tesis etmek için ateşkese ihtiyacımız var. Ancak o zaman İsrail hikâyesinin normal taraflarını ortaya koyabiliriz. Savaş devam ettiği sürece alevler sönmeyecek. Sonuçları ekonomik de olacak. İsrailliler ve yurtdışındaki Yahudiler bunu şimdiden hissediyor."

BM KOMİSYONU, SOYKIRIMI BELGELEDİ

Tarihe geçecek bir karar, Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu’ndan geldi. Komisyon, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına hükmetti. Yayınlanan raporda, İsrail'in 1948 Soykırım Sözleşmesi'nde belirtilen 5 soykırım eyleminden 4'ünü gerçekleştirdiği belirtildi.

Bunların arasında katliam, fiziksel veya psikolojik zarar, Filistinlilerin tamamen veya kısmen yok edilmesini amaçlayan yaşam koşullarını kasten dayatmak ve doğumları engelleme niyetiyle önlemler uygulamak gibi eylemler yer alıyor.



“SÜPER SPARTA” PLANI VE EKONOMİK YALNIZLIK

Gazze Şehri'ne yönelik kara harekâtını başlatmadan saatler önce, Netanyahu ekonomik izolasyonun da temelini attı. İsrail'in devasa bir askeri sanayi geliştirerek "Süper Sparta" olması gerektiğini söyledi. İsrail'in yabancı devletlere bağımlı kalmamak için kendi silahlarını üretmesi gerektiğini, böylece serbest piyasa ekonomisinden kapalı, kendi kendine yeten bir ekonomiye geçeceğini savundu. Bunun, bürokrasi ve kamu harcamalarında ciddi kesintiler gerektireceğini belirtti.

Netanyahu'nun bu konuşmasının ardından Tel Aviv borsasındaki hisse senetleri aniden düştü ve şekel, dolar karşısında değer kaybetti.

ANKETLER NE DİYOR?



Bir analize göre İsrail içindeki hava da değişti. 22 ay önce İsrail ordusu Gazze’ye saldırdığında, İsraillilerin neredeyse çoğu bu saldırıyı desteklemişti. Hamas'ın yok edilmesi gerektiğini düşünüyorlardı. Şimdi ise çok daha az destek var. Son anketler İsraillilerin yüzde 70'inden fazlasının savaşa devam etmektense ateşkesi desteklediğini gösteriyor.