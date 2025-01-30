Trump Gazze’de "etnik temizlik" düşü görüyor

Gazze Şeridi'nde ateşkes sonrası sevinç ve gözyaşı dolu kavuşma sahneleri yaşanıyor.

15 ay süren savaşın ardından sağlanan kırılgan ateşkes geri dönüşü mümkün kıldı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump Gazze'nin tüm nüfusunun Mısır ve Ürdün'e nakledilmesi çağrısında bulundu.

Trump gazetecilere “Muhtemelen bir buçuk milyon insandan bahsediyorsunuz. Her şeyi temizleriz ve 'Biliyorsunuz, bitti' deriz” diye konuştu.

Analistler Trump'ın önerisinin etnik temizlik anlamına geleceğini ancak bölgedeki jeopolitik gerçekler göz önüne alındığında bunun gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu söylüyor.

Washington DC Arap Merkezi Filistin/İsrail programı başkanı Yousef Munayyer, El Cezire’ye Trump'ın “çirkin” açıklamasının tüm normları ve temel hakları ihlal ettiği için kınanması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte, bu açıklamanın bir dereceye kadar şüpheyle karşılanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Munayyer, “Trump her türlü şeyi söyler,” diye açıkladı. “Bazen kastettiği şeyler bunlar. Bazen de kastetmediği şeyler. Bazen de beş dakika önce yaptığı bir konuşmada duyduğu şeylerdir. Bazen de duyduğunu sandığı ama yanlış anladığı şeylerdir.”

Munayyer, Gazze'yi etnik olarak temizleme fikrinin yeni olmadığını ve savaşın başladığı Ekim 2023'ten beri dolaşımda olduğunu söyledi.

Ancak Filistinlilerin bölgeye sınırı olan tek Arap ülkesi Mısır'a yerleştirilmesi yönündeki görüşmeler Kahire tarafından hızla durduruldu. İşgal altındaki Batı Şeria'ya komşu olan Ürdün de toplu göçü reddetti.

Her iki ülke de Trump'ın son açıklamalarının ardından tutumlarını yineledi.

Munayyer, “Bu sadece bu ülkelerin Filistin hakkında ne hissettikleri ya da İsrail-Filistin meselesi hakkında ne düşündükleri ile ilgili değil,” dedi.

“Bu aynı zamanda bu ülkelerin kendi ulusal güvenlik kaygılarıyla da ilgili varoluşsal ulusal güvenlik kaygıları, ki bu kaygılar bu tartışmada gerçekten küçümsenemez.”

MISIR VE ÜRDÜN HAYIR DİYOR

Çarşamba günü Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Mısır'ın Filistinlilerin Gazze'den çıkarılmasına yönelik herhangi bir kampanyada yer almayacağını, yerinden edilmenin “adaletsizliğini” ve Mısır'ın güvenliğini gerekçe göstererek güçlü bir şekilde vurguladı.

“Mısır halkını temin etmek isterim ki Mısır'ın ulusal güvenliğinin ihlal edilmesine müsamaha gösterilmesine ya da izin verilmesine müsaade edilmeyecektir” dedi.

Sisi, Filistinlilerin yerlerinden edilmesini kabul etmeyi düşünmesi halinde Mısır halkının sokaklara dökülerek kendisini buna karşı uyaracağını da sözlerine ekledi.

“Açıkça söylüyorum: Filistin halkının topraklarından sürülmesi bizim katılmayacağımız bir adaletsizliktir” dedi.

Ürdün de bu tutumu yineledi ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi Haşimi Krallığı'nın tutumunun “geri dönülmez ve değişmez” olduğunu söyledi.

Trump diğer ülkelere baskı yapmakla ün kazanmış olsa da, analistler Mısır ve Ürdün'ün Gazze'den yerinden edilmiş insanları kabul etmelerini engelleyecek çok önemli çıkarları olduğunu söylüyor.



Her iki hükümet de etnik temizlikte herhangi bir rolü, bölgede merkezi bir mesele olmaya devam eden Filistin davasına ihanet olarak görecek olan halklarının tepkisinden korkuyor.