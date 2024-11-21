Trump'ın İran'a baskıyı artırması bekleniyor

Yeni Donald Trump yönetiminin Tahran hükümeti üzerinde nasıl bir politika izleyeceği merak ediliyor.

Dış politika analisti Amir Ali Abolfath, Tahran'daki muhafazakâr Nameh News sitesine verdiği demeçte, Trump'ın İran'a karşı azami baskı politikası izleyeceğinin neredeyse kesin olduğunu söyledi. Abolfath, Trump'ın sert yaklaşımını ilerletmek için ABD ekonomisinin ve UAEK Yönetim Kurulu gibi uluslararası kurumların gücünden yararlanacağını belirtti.

Nameh News'e göre, İranlı uzmanlar tarafından yapılan kötümser değerlendirmelerin neredeyse tamamı, Trump'ın kabinesi için belirlediği sertlik yanlısı isimlerin birleşimine dayanıyor.

Abolfath, Trump'ın İran'a yönelik azami baskı politikasının mevcut Başkan Joe Biden döneminde sürdürülemediğine inandığını ve bunu eski haline getirmek istediğini belirtti. Ancak, “Trump'ın ne söylediği önemli değil; ne yapabileceğini görmemiz gerekiyor” diye ekledi.

Dış politika analisti Qasem Mohebali ise Tahran'daki bir başka internet sitesine verdiği demeçte, İran hükümeti için ne savaş ne de barış döneminin sona erdiğini belirtti.

Mohebali, “Trump kesinlikle İran'a müzakere teklifinde bulunacak ve Tahran'ın yanıtını bekleyecek. Durum sekiz yıl öncesine göre daha karmaşık ve İran'ın müzakere fırsatını bir tehdide dönüştürmemek için dikkatli olması gerekiyor" dedi.

Sekiz yıl önce Trump'ın politikasının İran'ın nükleer faaliyetlerini ve bölgedeki etkisini kontrol altına almak üzerine kurulu olduğunu ifade eden Moheball, açıklamasına şöyle devam ettii: "Maksimum baskı politikasıyla, İran'ın ülkenin kalkınmasını kolaylaştırmak için ihtiyaç duyduğu finansal kaynaklara erişimini engellemeye çalıştı. Ancak bu politika bölgede ve İran-ABD ilişkilerinde gerilimin tırmanmasına neden oldu. Yine de önceki politikasını sürdürmesi muhtemeldir.”

Mohebali, 30 yıldır ilk kez Cumhuriyetçilerin ABD'de karar alma mekanizmasının tüm kilit noktalarını kontrol ettiğini ve bunun Tahran'ın Washington ile ilişkilerini etkileyebilecek bir dinamik olduğunu belirtti. Bu uyumun, Trump'ın Tahran'ın lehine bir anlaşma sağlaması halinde İran'ın yararına olabileceğini, zira ABD siyasi yapısı içinde hiç kimsenin Trump'ın kararına karşı çıkamayacağını ya da onu engelleyemeyeceğini öne sürdü.