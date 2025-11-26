Ukrayna, barışı bekliyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecinde ABD'nin planı üzerinde tartışmalar sürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, barış konusunda umutlu olduğunu söylüyor. Trump , barış planı taslağında yalnızca birkaç maddede anlaşmazlık kaldığını belirtti. Ayrıca özel Temsilci Steve Witkoff'a Moskova'da Putin'le görüşme talimatı verdiğini belirtti.

ABD Başkanı, sadece geçen ay savaşta 25 bin civarında Rus ve Ukrayna askerinin öldüğünü kaydetti.

Diğer yandan Ukrayna'da barış için bir görev gücü oluşturulması planlanıyor. Bu kapsamda. Türkiye'nin de içinde bulunduğu gönüllüler koalisyonu toplantı gerçekleştirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise barış planını görüşmek için Trump ile bir araya gelmeye hazır olduğunu bildirdi.

Financial Times gazetesi, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ın Abu Dabi’de Rus yetkililerle gizli görüşmeler yaptığını iddia etti. Ancak bu iddia daha sonra yalanlandı.

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin 28 maddelik Ukrayna'da barış planına ilişkin Avrupalılar tarafından sunulan karşı teklifin "yapıcı olmadığını" ve "Rusya'nın işine yaramadığını" ifade etmişti.

ABD planının bazı yönlerinin Rusya'ya daha uygun olduğunu ancak bazı konuların daha ayrıntılı tartışılması gerektiğini belirten Uşakov, "Bu planın tüm maddeleri değil, ancak çoğu bizim için oldukça kabul edilebilir görünüyor" demişti.

ABD'nin geçen hafta sunduğu 28 maddelik öneri, Moskova'nın işgal ettiği topraklardan daha fazlasını ele geçirmesine olanak sağlaması nedeniyle Avrupa'yı ürküttü.

Kiev ve AB'deki birçok kişi bunu Moskova'ya fiili bir teslimiyet olarak gördü.