Ukrayna Kursk'ta başarıya ulaşabilecek mi?

Ukrayna, Ağustos 2024'te Rusya'nın Kursk Oblastı'na sürpriz bir sınır ötesi saldırı başlatmış ve ilk ivmeyi Rusya'nın dikkatini Ukrayna'nın doğusundan uzaklaştırmak amacıyla Rus sınır bölgelerini işgal etmek için kullanmıştı.

Kyiv Independent'in analizine göre bunun etkisiz olduğu kanıtlandı ve Rus birlikleri Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'nda ilerlemeye devam ederek 2024'ün sonlarında Pokrovsk'un kapılarına ulaştı.

Ukrayna'nın Rusya sınırındaki bölgeleri elinde tutmaya devam etmesi ve yeni ABD yönetiminin Kiev'i barış görüşmelerine zorlama arzusunun bir sonucu olarak, operasyon için yeni bir hedef şekillenmeye başladı - olası barış görüşmelerinde bir pazarlık kozu olarak kullanmak.

Ocak ayında dönemin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Kursk Oblastı'ndaki mevzilerinin “önümüzdeki yıl gerçekleşebilecek herhangi bir müzakereyi etkileyebileceğini” söyledi.

Ancak Ukraynalı ve Batılı askeri uzmanlar, Kiev'in kritik lojistik duruma rağmen Kursk Oblastı'nda kalarak ayak sürüdüğünü savunuyor ve Kyiv Independent'a konuşan askerlerin hayal kırıklıklarını yansıtıyor.

Analizlerine göre, Ukrayna için çok az değeri olan ve kısa süre içinde Rusya için de öyle olduğu anlaşılan bir bölge için yorucu bir savaş yerine Rusya'ya haftalar ya da bir ay süren bir baskın çok daha etkili olabilirdi.

Carnegie Endowment for International Peace'in Rusya ve Avrasya Programı'nda kıdemli araştırmacı olan D.C. merkezli askeri analist Michael Kofman, “(Kursk) bir kumarsa, sonraki aşamaları gerçekleştirilememiş olsa da taktiksel olarak operasyon başarılıydı” dedi.

Saldırıdan aylar önce Kiev, Kursk Oblastı'nın karşısında yer alan ve aktif bir savaş bölgesinden uzak olan Sumy Oblastı'na yönelik bir Rus saldırısının yakın olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Bu da Ukrayna'nın sınır bölgelerine asker ve teçhizat konuşlandırmasını bir savunma önlemi olarak gizlemesine olanak sağladı.

Seçkin 80. Hava Taarruz Tugayı'nda görev yapan Sapper Oleksii, saldırıdan önceki haftalarda adamlarını sınır bölgelerini topçu yerleştirmek için mayınlardan arındırmaya götürdüğünü söyledi.

Oleksii'ye göre, havacılık ve uzun menzilli silahlar gece boyunca ateşlendikten sonra tugay sınırı geçti. Bu ilerleme 6 Ağustos'ta gerçekleşti ve Kiev'in Batılı destekçilerinin yanı sıra pek çok Ukraynalıyı da şoke etti.

Ancak sahadaki askerler, bazılarının daha başlamadan önce saldırıdan şüphelendiğini söylüyor. Oleksii, kendi birliğindeki taburlardan birinde askerlerin yarısından fazlasının emri reddettiğini ve başka bir yerde savunma tehdit altındayken neden Rusya'yı işgal etmeleri gerektiğini tartıştıklarını söyledi. Donetsk Oblastı'nın doğusundaki Chasiv Yar'ı bir yıldan uzun süredir savunan askerler, Moskova'nın kısa süre önce, birliğin aylarca kurtarmak için savaştığı Klishchiivka köyünü yeniden işgal ettiği yerden gelmişlerdi.

Avusturyalı savaş uzmanı Tom Cooper, Sumy Oblastı'ndan Sudzha'ya giden ana yola atıfta bulunarak, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ilgili birimlerin tüm malzemelerini taşımak için sadece tek bir yola sahip olması gibi basit bir nedenden dolayı işe yaramadı” dedi.

Sahadaki askerlere göre, diğer birimlerle iletişim ve koordinasyon eksikliği, çevredeki mevzilerin kime ait olduğunu bilmeyi zorlaştırdı. Ukraynalı askerlerin savaş alanında iletişim için güvendikleri Starlink uydu internet takımyıldızının Rusya'da çalışmadığını da eklediler.

Analist Kofman “Kursk operasyon yapmak için kolay bir bölge değildi. Arazi zorluydu, iletişim erken saatlerde çok düzensizdi ve doğası gereği savaşın geometrisi dezavantajlıydı” dedi.

Görüşülen Ukraynalı askerler, eldeki istihbaratın sınırlı olması nedeniyle, aniden ortaya çıkan Rus birliklerine karşı her zaman temkinli olduklarını söylediler.

80'inci tugaydan Uzman Çavuş Oleksii bunun zaman zaman dost ateşine yol açtığını söyledi.

Rusya'nın Kursk Oblastı ve Ukrayna'nın Donetsk Oblastı'ndaki kayıplara atıfta bulunan Cooper, “Ukrayna'nın fedakarlık yapmadan böyle bir operasyona ayıracak yeterli kaynağı yoktu” diye ekledi.

Uzman Cooper'a göre “genel olarak en iyi çözüm”, birlikleri Rusya'nın içine göndermek ve operasyon için ihtiyaç duydukları malzemeleri tedarik edememek gibi “kesinlikle saçma” bir yaklaşım yerine bir baskın yapmak olurdu.

80'inci tugayda asker olan Bohdan canını zor kurtardığını söyledi. Mevzileri vurulduktan sonra diğerleriyle iletişim kuramayan ekibi, her yerde bulunan insansız hava araçları tarafından vurulmayı bekleyerek iki gün boyunca yürüyerek dışarı çıkmış.

Cooper, Ukrayna'nın askeri yönetiminin zamanında geri çekilmeyerek birliklerinin bölgede hayatta kalma şansını büyük ölçüde azalttığına inanıyor.

Sapper Oleksii şimdi Kiev'in Batı'ya Ukrayna'nın hala savaşma kabiliyetine sahip olduğunu gösterme ihtiyacını karşılamak için başka bir saldırı manevrasına gönderilmekten korkuyor.

Oleksii, “Eğer yeterli teçhizat olmazsa, (teçhizat eksikliğini) insanlarla giderecekler,” dedi.