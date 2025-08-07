Ukrayna'da çocuk katalogları

Kiev'in iddiasına göre Ukrayna'daki Rus yetkililer, çocukları göz rengi veya saç rengi gibi fiziksel özelliklerine göre sıralayarak evlatlık verilmek üzere bir çevrimiçi katalog oluşturdu.



Ukrayna'daki bir sivil toplum kuruluşunun başkanı bu uygulamayı çocuk kaçakçılığı olarak tanımladı. 294 çocuğun verilerini içeren bu veri tabanı, Luhansk Oblastı'ndaki Rus yetkililerin eğitim departmanında erişime açık.



"Save Ukraine" örgütünün CEO'su Mikola Kuleba, bu katalogdaki çocukların çoğunun, Rus işgalinden önce Luhansk Oblastı'nda doğmuş olduğunu ve Ukrayna vatandaşlığına sahip olduklarını belirtti.



"Bazılarının ebeveynleri işgal yetkilileri tarafından öldürüldü" diyen Kuleba, diğerlerine ise kaçırılmalarını meşrulaştırmak için Rus kimlik belgeleri verildiğini söyledi.



Kyiv Independent'e göre Ukrayna, avaş sırasında Rusya tarafından kaçırılan ve zorla Rusya'ya, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki bölgelerine veya Belarus'a nakledilen 19 bin 500'den fazla çocuğu tespit etti. Sadece 1.480'i evlerine geri döndürüebildi.



Ukraynalı yetkililer, kaçırılan çocukların gerçek sayısının çok daha yüksek olabileceğini tahmin ediyor. Ombudsman Dmytro Lubinets bu sayıyı 150 bin olarak belirlerken, Çocuk Hakları Başkanlık Komiseri Daria Herasymchuk 200 bin-300 bin aralığını verdi.



Kuleba, 2014 yılından bu yana Rusya tarafından işgal edilen bölgelerde, Kırım ve Donetsk ile Luhansk oblastlarının bazı kısımları da dahil olmak üzere, büyüyen birçok çocuğun sistematik olarak sınır dışı edilerek Moskova ve diğer Rus bölgelerindeki Rus ailelere verildiğini söyledi.



“Bu yeni bir taktik değil. 2014'ten bu yana Ukraynalı çocuklar Rus evlat edinme veritabanlarında görünüyor. Ancak 2022'den bu yana bu uygulama yaygınlaşmış ve sistematik hale gelmiştir” diyen Kuleba, şunları ekledi: “Başlangıçta Rus yetkililer izlerini örtbas etmeye çalıştı, kayıtları kapatıp referansları sildiler. Artık bu sahtecilik ortadan kalktı.”