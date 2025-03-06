Ukraynalı mültecilere Trump şoku: ABD sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Reuters'ın gizli dört kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, Rusya ile savaştan kaçarak ABD'ye sığınan 240 bin Ukraynalının geçici yasal statüsünü iptal ederek sınır dışı edilmelerinin önünü açmaya hazırlanıyor.

Planın ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Şubat'ta Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile kamuoyu önünde yaşadığı tartışmanın öncesine dayandığı ve ABD'de kalan 1,8 milyondan fazla kişinin yasal statüsünün insani gerekçelerle iptal edilmesine yönelik daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olduğunu belirtiliyor.

Nisan ayı gibi beklenen bu hamle, ABD'nin Ukrayna ile askeri yardım ve istihbarat paylaşımını durdurmasının ardından Kiev ile Washington arasındaki uçurumu daha da derinleştirme tehdidi yaratacak.

Kyiv Independent’in haberine göre yaklaşık 5.2 milyon Ukraynalı mülteci yurtdışında bulunuyor ve bunların büyük çoğunluğu AB ülkelerinde koruma altında.

Reuters'in Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza'nın (ICE) dahili bir belgesine dayandırdığı haberine göre, Biden yönetiminin programlarının bir parçası olarak verilen insani şartlı tahliyeden mahrum bırakılan göçmenler, sınır dışı edilmek üzere hızlı bir şekilde takip edilebilir.

Göçmenlik, sınır güvenliğini artırma ve göçmenlik kurallarını sıkılaştırma sözü veren Trump'ın seçim kampanyasının ana konularından biri olmuştu.

Trump, göreve geldiği ilk günlerde belgesiz göçmenlerin büyük çaplı sınır dışı edileceği duyurmuştu.