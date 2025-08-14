Ukrayna'nın seferberlik çıkmazı

Ukrayna, 42 aydır süren savaşta, cephedeki birliklerini yeniden doldurmakta zorlanırken, iktidardakiler seferberlik çabaları ve bunların yürütülüş şekli hakkında kamuoyuna açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Siyasi uzmanlar, seferberliğin zehirli ve siyasallaşmış bir konu haline geldiğini ve cumhurbaşkanından bakanlara ve milletvekillerine kadar üst düzey yetkililerin bu konuyla ilişkilendirilmekten kaçındığını belirtiyor. Kyiv Independent'e konuşan siyasi analist Volodimir Fesenko, “Bence çoğu politikacı bu konuyu gündeme getirmekten korkuyor çünkü tartışmalı bir konu” dedi.

Silahlı Kuvvetlere katılan gönüllü sayısında ilk başta yaşanan artışın ardından, Kiev çoğunlukla zorunlu askerlik uygulamasına yöneldi. İsmini vermeden açıklamalarda bulunan üst düzey bir Ukraynalı yetkili, ordunun ayda yaklaşık 30 bin kişiyi seferber ettiğini ancak bunların sadece üçte birinin savaşmaya uygun olduğunu ifade etti.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ordusunun yaklaşık 1 milyon kişilik olduğunu defalarca söyledi, ancak Ukrayna askeri analisti Serhiy Hrabskyi, savaştan yıpranmış birlikleri arka cepheye çekebilmek için üç kat daha fazla askere ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor. Savaşa katılan birçok kişi fiziksel ve zihinsel olarak zorluklar yaşıyor.

Ukrayna Toprak Savunma Kuvvetleri'nde piyade eri olan Dimitro, Kyiv Independent'a “Askerler, hizmetlerinin savaşın sonuna kadar veya hayatları boyunca süreceğini biliyorlar” dedi.

Analize göre Ukrayna'nın seferberlik çabaları, Rusya'nın geniş insan gücü avantajı ve drone savaşında üstünlüğü de dahil olmak üzere, sanki sonsuz gibi görünen kaynaklarına dayanarak cephede yavaş yavaş ilerlemeye devam etmesiyle birlikte geliyor. Ukrayna'nın insan gücü eksikliği, ordunun cephede Rus birliklerinin yararlanabileceği zayıf noktalar bırakmasına neden oluyor.

Başkomutan Oleksandr Sırskyi, özellikle Moskova'nın daha fazla güç topladığı bir dönemde, ülkeyi Rusya'ya karşı savunmak için ana hedefler arasında seferberlik önlemlerini sıraladı.

Sırskyi, 5 Ağustos'ta Rusya'nın kaybettiği asker sayısından daha fazla asker seferber ettiğini ve sadece temmuz ayında 33 binden fazla asker kaybetmesine rağmen, güçlerini ayda 9 bin kişi artırdığını söyledi.

Ukrayna kayıp oranını açıklamamış olsa da askeri uzmanlar mevcut seferberlik hızının, savaş alanında kaybedilen askerlerin boşluğunu doldurmadığını ve bu durumun askerlerin bazen bir veya iki ay boyunca rotasyon imkanı olmadan sıfır hattına konuşlandırılmak zorunda kalmasına yol açtığını belirtiyor.

Batı, Rusya'nın devam eden saldırısını daha iyi durdurmak için Kiev'i seferberlik çabalarını artırmaya zorladı. Zelenski'ye göre, bazı müttefikler, Kiev'in seferberlik yaşını 25'ten 18'e düşürmeyi reddetmesi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaktan kaçınıyor.

Ukrayna, 2024'te 27'den düşürdüğü seferberlik yaşını şu ana kadar 25 ile 60 arasında tuttu.

Kiev'in seferber ettiğini söylediği 30 bin kişinin yaklaşık yarısının izinsiz olarak görev yerinden ayrılan askerler olduğu belirtiliyor.