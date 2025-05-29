Ukrayna'ya barış gelecek mi?

Rusya ve Ukrayna, 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerde biner savaş esirini takas etti. Bu savaşın başından bu yana en büyük takas oldu.

Ancak Rusya, bu esnada hava saldırılarına devam etti. Bu günlerde Rusya 900'den fazla kamikaze insansız hava aracı ve 92 füze fırlatarak en az 16 sivilin ölümüne neden oldu.

Bu saldırılar, Ukrayna'nın Rusya'nın askeri altyapısına yönelik günlerce süren ve en az 800 insansız hava aracının kullanıldığı saldırıları takip etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, barış görüşmelerinin yeni turunun 2 Haziran'da İstanbul'da düzenlenmesini teklif ettiklerini duyurdu.

Lavrov, Türkiye, ABD ve Suudi Arabistan’ın desteğiyle Ukrayna ile doğrudan müzakerelere tekrar başlandığını belirtti.

Zelenski de bu açıklamadan bir gün önce görüşmeler için en gerçekçi yerler arasında Türkiye'yi saymıştı.

ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna-Rusya barışı için gerekirse Putin ve Zelenski ile üçlü bir görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Putin'in savaşı bitirmek isteyip istemediğine dair bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Trump, "Eğer bizimle oynamaya kalkarsa farklı tepki vereceğiz" dedi.

Öte yandan Dışişleri Bakanını Hakan Fidan, Lavrov ile telefonda savaşı sona erdirmeye yönelik bir görüşme yaptı.

Fidan 29 Mayıs'ta Kiev'e gitti.

Bu ziyaretten Rusya-Ukrayna barışına yönelik çıkacak mesajlar merakla bekleniyor...