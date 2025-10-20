"Ya itaat ya sessizlik": Trump'ın gazetecilerle savaşı kızışıyor

Ocak ayında göreve gelen Başkan Donald Trump, medyaya karşı yakın ABD tarihinde eşi benzeri görülmemiş agresif bir kampanya yürütüyor.

Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) gazetecilere dayattığı yeni kurallar, bu baskının son örneği.

Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 21 maddelik politikası, gazetecilerin Pentagon'dan önceden izin almadan hükümet çalışanlarından gizli veya diğer bilgileri talep etmesini yasaklıyor. Ayrıca gazetecilerin refakatçi olmadan Pentagon'un büyük bir kısmına erişimine son veriyor.

Hegseth, Fox News kanalının eski sunucusu.

Gazeteciler, habercilik faaliyetlerine sınırlamalar getiren bu yeni yönergeyi imzalamaya zorlanmalarını büyük tepkiyle karşıladı. Ya imzayı atıp Trump'ın istediklerini yazacaklardı ya da giriş kartlarını bırakıp Pentagon'u terk edeceklerdi.

Associated Press ve New York Times gibi köklü kuruluşlardan, Trump yanlısı Fox News ve muhafazakâr Newsmax gibi yayınlara kadar medya yelpazesinin her tarafından kuruluşlar, muhabirlerine imza atmamalarını söyledi. Nihayetinde sansüre boyun eğmeyi reddedip masalarını boşaltarak toplu şekilde Pentagon'dan ayrıldılar ve Trump'a mesaj verdiler.

"ÖZGÜR BASINI SAVUNACAĞIZ"

56 haber kuruluşunu temsil eden 101 üyesi bulunan Pentagon Basın Derneği, politikanın "eşi benzeri görülmemiş bir yıldırma mesajı" verdiğini söyledi, bakanlığı basın özgürlüğüne yönelik saldırılardan geri adım atmaya çağırdı.

Ancak "Haberleştirmeye devam edeceğiz, özgür ve bağımsız basın ilkelerini savunacağız" diye belirttiler. The Post gazetesinin genel yayın yönetmeni Matt Murray, bu politikanın Anayasa'nın basın özgürlüğünü garanti altına alan ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

KİMLER İMZALADI?

Washington Post tarafından elde edilen bir hükümet içi belgeye göre, yüzlerce muhabirden yalnızca 15'i yeni basın bildirisini imzaladı.

İmzacılardan ikisi Trump yanlısı kablolu kanal One America News'ten, biri sağcı internet sitesi The Federalist'ten, diğeri de ultra-muhafazakar gazete The Epoch Times'tan.

Geriye kalan 11 muhabir ise yabancı merkezli kuruluşlarda çalışan serbest gazeteciler ve çalışmalarını yalnızca sosyal medyada yayınlayan bağımsız sitelerden.

DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI?

Bu, ikinci Trump döneminin ilk medya baskısı değil. Trump, "yayınlarını beğenmediği" kuruluşlara dava açtı, televizyon yayın lisanslarını iptal etmekle tehdit etti.

Geçtiğimiz yıl New York Times, CBS News, ABC News, Wall Street Journal ve Associated Press'e karşı davalarda yer aldı. Ayrıca Voice of America ve Radio Free Europe/Radio Liberty gibi devlet tarafından işletilen hizmetlerin finansmanını kesmeye başladı.

CBS, Trump'ın geçen yıl rakibi olan eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yaptığı "60 Dakika" röportajının düzenlenmesi nedeniyle açtığı davada, kanalın aldığı uzlaşmayı eleştiren Stephen Colbert'in programını birkaç gün sonra iptal etti.

Hegseth de yeni basın politikasını açıklamadan önce bile bilgi akışını sistematik olarak engelledi. Sadece iki resmi basın toplantısı düzenledi, muhabirlerin Pentagon'un birçok bölümüne refakatsiz girmesini yasakladı ve medyaya sızan bilgilerle ilgili soruşturmalar başlattı.

Öte yandan şirketleriyle önemli devlet sözleşmeleri bulunan Washington Post sahibi Jeff Bezos, 2024 seçimleri öncesinde Demokrat aday Kamala Harris'e editoryal destek vermeyi bırakmış ve Meta gibi Trump'ın yemin törenine 1 milyon dolar bağışlamıştı. Disney'in sahibi olduğu ABC News ise Trump'ın açtığı davayı çözmek için 15 milyon dolarlık bir anlaşmayı kabul etmişti.