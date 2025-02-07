ABD neden güçlü dolar istesin?

Trump, başkanlığı döneminde ihracatı artırmak ve ticaret açığını kapatmak için daha zayıf bir dolar istemişti. Çünkü güçlü bir dolar ABD’li ihracatçıları rekabet açısından zorlar.

Diğer yandan güçlü dolar, genellikle yüksek faiz oranlarıyla desteklenir. Ancak Trump, faizlerin yüksek olmasını istemiyor çünkü yüksek faiz büyümeyi yavaşlatır, borsa üzerinde baskıyı artırır ve borçlanma maliyetlerini yükseltir. Nitekim sık sık Fed'e yönelik faiz indirim baskısını da sık sık yapıyor.

Trump’ın korumacı politikaları ve Çin ile ticaret savaşı da doları zayıflatabilir. Yüksek gümrük vergileri ve ticaret engelleri, küresel piyasaları tedirgin eder ve yatırımcıların dolardan kaçmasına neden olabilir.

Dolayısıyla ABD Hazine Bakanı Bessent’in “Güçlü dolar istiyoruz” açıklaması, Biden yönetiminin genel çizgisine uygun. Ancak Trump’ın yaklaşımı daha düşük faizler, daha zayıf dolar ve ihracat teşviki üzerine kurulu.