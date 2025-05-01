ABD ve Çin anlaşmak zorunda

Trump 2.0 ile birlikte başlayan 2. Ticaret Savaşları devam ediyor.



Hem piyasalar hem de Merkez Bankaları yaratılan belirsizliğe göre şekilleniyor. Savaşın tarafları Çin ve ABD henüz müzakere masasına oturmadı, fakat tarafları yakın bir tarihte masada görebiliriz. Çünkü iki tarafın da bu gerilimden karlı çıkması mümkün değil.



Peki neden?



Öncelikle iki taraf da birbirini yutamayacak kadar büyük balık. ABD ve Çin’in toplam GSYH’si (2024'te) yaklaşık 41 trilyon dolar. (ABD: 27 trilyon, Çin: 14 trilyon). İki ülke toplam dünya ekonomisinin yüzde 40'ına denk gelecek bir ekonomik büyüklüğe sahip.

Bu iki ülkenin anlaşamaması, dünya ekonomisinin yaklaşık yarısını oluşturan iki merkez arasında kalıcı bloklaşma riski yaratır.



TAHVİL KONUSU SAVAŞI İMKANSIZ KILAR



2024 itibarıyla Çin'in elinde yaklaşık 800 milyar dolara yakın ABD Hazine Tahvili var. Bu rakam 2013'te 1,3 trilyondu. Evet azalma var ama hala çok büyük.



Çin'in bu denli yüksek miktarda ABD borçlanma aracı tutması iki ülkeyi finansal olarak birbirine bağlar. Tahvillerin değeri, ABD’nin ekonomik istikrarı ve doların güvenilirliğiyle doğrudan ilişkili. Teorik olarak Çin, tahvilleri toplu halde satma tehdidinde bulunarak ABD’ye baskı kurabilir.



Ancak;



• Tahvillerin topluca satılması, tahvil fiyatlarını düşürür, faizleri yükseltir.

• Çin kendi elindeki tahvillerin değerini düşürmüş olur.

• Ayrıca dolar değer kaybederse, Çin’in döviz rezervleri zarar görür.

• Çin, ABD ekonomisinin istikrarını sarsacak bir çatışmadan zarar görür çünkü portföy değeri erir.



Bu nedenle, Çin tahvilleri bir baskı aracı olmaktan çok, istikrarlı ilişki zorunluluğunun simgesi gibi kullanabilir.



TİCARİ BAĞIMLILIKTAN VAZGEÇİLEMEZ



Çin için kritik kısım ihracat odaklı büyüme modeli. Çin'in büyüme modeli hala ihracata endeksli. ABD pazarı bu denklemde çok kritik bir noktada. Çin'in ABD'ye yaptığı ihracat, toplam ihracatının yüzde 17'sine karşılık geliyor. Yani ABD pazarını kaybetmek Çin için hem büyümeyi hem de istihdamı baskılayabilir.



ABD için de durum benzer. Çin ile ticaretlerinde açık verseler de; Çin, ABD için düşük maliyetli üretim üssü olmaya devam ediyor. Örnek verecek olursak; Apple’ın tedarik zincirinin yüzde 90’ı Çin ve çevresine entegre. Yani Çin’le kopma, iPhone üretim maliyetlerini ortalama yüzde 15-20 artırabilir.



İÇ EKONOMİLERİ SAVAŞA MÜSAİT DEĞİL



Trump'ın tarifelerinin ithalat mallarına ortalama yansımasının yüzde 10 seviyelerinde olması bekleniyor. Çin'den gelen ürünlerin daha pahalı olması düşük gelirli Amerikalıları doğrudan etkiliyor. ABD'de halihazırda devam eden enflasyon ortamında Çin ile gerilimin sürmesi, faiz indirim döngüsünü de kalıcı bozabilir. Trump'ın sıklıkla Powell'a faiz indirimi çağrısı yapması piyasa gerçekliğinden kopuk bir talep olarak kalır.



Çin belli noktalarda kendi içerisinde ekonomik sıkıntılar yaşayan bir ülke. 2024'te kaydedilen genç işsizlik oranı yüzde 15'e ulaştı. Gayrimenkul piyasası da ciddi durgunluk yaşıyor. Çin iç piyasada durgunluk yaşarken ABD gibi devasa dış pazarları kaybetmeyi göze alamaz.



JEOPOLİTİK GERİLİMLER TETİKLENEBİLİR



İktisatçı Profesör Dr. Sinan Alçın, "Ülkeler savaşmamak için ticaretle birbirlerine üstünlük kurar." demişti. Eğer ticaret ortadan kalkarsa, jeopolitik tansiyon daha da yükselebilir.

Tayvan ve Hong Kong cephesinde iki ülkenin anlaşmazlığı yıllardır sürüyor. Buna Çin'in "Kuşak Yol" projesiyle ABD'nin "Hint-Pasifik Stratejisi"nin çarpışması eklenebilir. Bu durum da dolaylı olarak yüksek askeri harcama yatırımlarını doğurur. Bu iki ülkenin mali disiplinine zarar verir.



FİNANSAL PİYASALAR SAĞLAM DEĞİL



Küresel piyasalar bir ticaret savaşını kaldıracak gibi değil. ABD borsalarında tarifelerin ardından sert düşüşler gördük. "ABD hapşırırsa dünya hasta olur" sözü gibi bu düşüşler tüm küresel piyasalara yayıldı. Çin'de sert satışlar görmedik çünkü hükümet destekledi.

Belirsizlik, küresel yatırımcıyı temkinli hale getiriyor. Özellikle teknoloji ve enerji sektörlerine gelen doğrudan yatırımlar azalıyor.



Özetle;



Argümanlar; tarafların hem kısa vadeli ekonomik çıkarlar hem de uzun vadeli jeopolitik denge açısından anlaşmaya yönelmesini “zorunlu” kılıyor gibi görünüyor.