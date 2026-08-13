ABD verileri piyasayı rahatlattı mı?

Bir yanda ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalarak iş gücü piyasasında belirgin bir soğumaya işaret etmesi, diğer yanda ise enflasyonun beklentilere tam paralel gelerek enflasyon cephesinde suları durulttuğu izlenimi yaratması.

ABD ekonomisinden gelen son veriler iki önemli hikayeyi aynı anda anlatıyor.

İlk olarak, tarım dışı istihdam ve iş gücü piyasasındaki zayıflama, yüksek faizlerin ekonomiyi nihayet soğutmaya başladığının net bir kanıtı.

Şirketler işe alım iştahını yavaşlatıyor, ücret baskıları hafifliyor.

İkinci olarak, bu yavaşlamaya paralel olarak enflasyon verilerinin de beklentilere uygun gelmesi, Fed’in elini rahatlatan en büyük unsur olarak öne çıktı.

ABD'de enflasyonun beklentilere paralel gelmesi, Fed'in yürüttüğü zorlu para politikası operasyonunun, en azından içerideki talep koşulları açısından, planlandığı gibi çalıştığını gösteriyor.

Ilımlı seyir, dezenflasyon sürecinin rayından çıkmadığının kanıtı.

Ancak bu tablo, ekonomiyi dışsal şoklara karşı bağışık kılmıyor.

Enflasyon verisi geçmişe ayna tutarken, geleceğin fiyatlaması tamamen arz yönlü maliyetlere, özellikle de akaryakıt ve lojistik giderlerine endekslenmiş durumda.

Ancak bu veriler geçmişe ve bugünün iç talebine ayna tutarken, geleceğin dışsal maliyet şoklarını tamamen ıskalıyor olabilir.

HÜRMÜZ BELİRSİZLİĞİ

Dünya petrol ticaretinin can damarı olan Hürmüz Boğazı’ndaki ABD-İran eksenli tırmanışlar, piyasalardaki "arz fazlası" ve "yavaşlayan talep" teorilerini anında buharlaştırıyor.

Eğer Hürmüz’deki sevkiyatlar sekteye uğrar ve petrol fiyatları yeniden 100 dolar sınırına dayanırsa, içerideki zayıf istihdam ve sakin enflasyon verilerinin hiçbir hükmü kalmayabilir.

Fed, iş gücü piyasasını desteklemek için faiz indirmeyi planlarken, enerji kaynaklı yeni bir maliyet enflasyonuyla köşeye sıkışabilir.

Bugün açıklanan zayıf istihdam ve beklentilere paralel gelen enflasyon verileri, kuşkusuz makroekonomik denge açısından bir rahatlama nefesidir. Ancak günümüzün kırılgan küresel ekonomisinde hiçbir veri izole bir adada yer almıyor. İçeride ekonomi yavaşlarken, dışarıda Hürmüz Boğazı gibi saatli bombaların varlığı, küresel risk iştahını her an sıfırlayabilecek güçte.