ABD enflasyonu ve Fed

ABD'de enflasyon, 2024’ün ilk ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,1 olarak tahminlerin üzerinde gerçekleşti.

Beklenti enflasyonun aylık %0,2 olması, yıllık %2,9'a gerilemesiydi. Çekirdek enflasyon ise aylık %0,4 ile 8 ayın zirvesine işaret etti.

Temmuz %3,2

Ağustos %3,7

Eylül %3,6

Ekim %3,2

Kasım %3,1

Aralık %3,4

Ocak %3,1

Ekonomistler Fed'in %2 enflasyon hedefinin oldukça zorlu olacağını dile getiriyordu. Ocak ayı enflasyonu bu yolun tahmin edilenden daha zor ve engebeli olduğunu ortaya koydu. 7 aylık ABD enflasyon rakamlarına baktığımızda "Bir ileri iki geri" durumunu net şekilde görüyoruz.

PİYASALARDA TAHMİN DIŞI ENFLASYON ETKİSİ

Fed'in faiz indirimine yakın zamanda gideceği beklentisi hisse senedi piyasaları için yükselişin en önemli nedenlerinden biriydi. Ocak ayı enflasyonunun beklentileri aşması bu yüzden piyasalarda soğuk duş etkisi yarattı. 2024 yılında rekorlar kıran, 5.000 puan ile rekor seviyeleri gören S&P500 endeksi sert geri çekildi.

10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 15 baz puan artarak %4,32'ye yükselirken, 2 yıllık Hazine tahvilinin getirisi 19 baz puan artarak %4,66'ya ulaştı. Birçok analiste göre Ekim 2023'teki seviye olan %5 seviyesi tekrardan görülebilir.

Altın tarafında ise 13 Aralık'tan bu yana en düşük seviye kaydedildi. Ons altın 2 bin doların altına sarktı. Ancak altın cephesi için Bitcoin ETF etkisini not olarak eklemek gerekiyor. Birçok yatırımcı altından ayrılıp Bitcoin ETF'lerine yöneldi.

Dolar endeksi ise Ocak enflasyonu sonrası sert yükseldi. 3 ayın zirvesine yakın seyrediyor. İçeride Dolar/TL kuru da bunun etkisiyle 31 lira seviyelerine yaklaştı.

Ancak piyasalar açısından bakarsak, bu durum tek başına bir düşüş sebebi olarak görülmeyebilir. ABD hisse senedi piyasası yılın başından bu yana %5,4 yükseldi. S&P tarafında rekorlardan da söz ettik. Ayrıca teknoloji şirketlerindeki yükseliş de ortada.

Birçok analiste göre piyasalar zaten bir kıvılcıma ihtiyaç duyuyordu. Ocak ayı enflasyonu düşüş için gereken bir haber oldu. Uzun vadede ay olarak belli olmasa da faiz indirimleri olacağı kesin. Bu yüzden kısa vadede durum negatif görünse de uzun vadede hisse senedi piyasaları cazibesini korumaya devam edebilir.

FED ACELE EDER Mİ?

Fed göstergeleri, enflasyon verisi sonrası Fed'in Aralık ayına kadar faizleri dört kez düşürme olasılığının %80, beş kez düşürme olasılığının ise yaklaşık %50 olduğunu gösteriyor. Türev piyasalar ise bu yılın Mayıs ayı ile Haziran 2025 arasında yaklaşık 175 baz puanlık faiz indirimi fiyatlıyor. Mart ayında ilk faiz indiriminin olacağı beklentisi ile başlayan tahmin döngüsünde beklenti Temmuz'a kadar ötelendi.

Fed Başkanı Powell, kısa süre önce enflasyon %2 hedefine yaklaşmışken bile faiz indirimleri konusunda "temkinli" açıklamalarda bulunmuştu. Dolayısıyla beklenti üzeri gelen TÜFE verisi sonrası, bu ihtiyatlı tavrın sürmesi daha muhtemel.

Ayrıca ABD cephesinde ekonomi hala dirençli bir seyir gösteriyor. Bu noktada Fed para politikasını yumuşatmak için acele etmeyecektir. Öte yandan Kasım ayındaki seçimlere kadar Fed'in alacağı kararlar hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçilerin radarında olmaya devam edecek.