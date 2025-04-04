ABD'nin tarife filmini daha önce izledik

ABD dünya ekonomisinin en zengini ve oburu. Düzenli olarak bolca tüketir. Bu nedenle üreticiler için de emsalsiz bir ortaktır. Bu gücünün farkında olan ABD, istediğini elde edebilmek için genellikle tarife kozunu masaya koyar.



1993-2001 Clinton dönemi



Clinton dönemi aslında nadiren korumacı önlemlerin alındığı bir dönemdi. Öyle ki NAFTA anlaşması da bu döneme denk geliyor. Bu bölüme parantez açmamın sebebi 1995'teki Japonya ile yaşanan otomotiv krizi.



ABD iç pazardaki Japonya hegamonyasını kırmak için 6 milyar dolarlık ek tarife kararı aldı. Japonya konuyu DTÖ'ye taşısa da kriz diyalog ile çözüldü. Japonya ABD otomotiv parçalarının da kendi ülkesine girişini kolaylaştıran önlemler açıkladı.



Bu kriz ABD'nin tek taraflı baskı gücünü kullandığı en önemli olaylardan biri oldu.



2001-2009 George Bush Dönemi



Bush dönemi korumacı önlemlerin yüksek olduğu bir dönem oldu. Bush burada yerli çelik üreticisini korumak amacıyla AB, Çin, Güney Kore gibi ülkelere karşı yüzde 8 ila yüzde 30 arasında değişen ek tarifeler getirdi. 2003'te DTÖ bu tarifeleri yasa dışı olarak ilen etti. AB de bugünkü gibi ABD'ye misilleme yaptı. Ardından aynı yıl içerisinde ABD tarifeleri geri çekti.



Çelik tarifesi bu dönemde bazı üreticileri korudu. Fakat otomotiv ve inşaat başta olmak üzere hammaddesi çelik olan sektörleri artan maliyet nedeniyle zarara soktu.