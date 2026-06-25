Altın neden düşüyor?

Altının en büyük düşmanı her zaman yüksek faiz olmuştur.

Çünkü altın, yatırımcısına faiz veya temettü getirisi sunmaz; sadece değer kazancıyla kazandırır.

Başta ABD Merkez Bankası olmak üzere, küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadelede faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutacağı sinyali, altının cazibesini gölgeliyor.

Yatırımcı, "getirisiz" altın yerine, yüksek getiri sunan tahvillere veya dolara yönelmeyi tercih ediyor.

ALTIN PAHALI HALE GELDİ

Savaştan önce 97 olan dolar endeksi 100'ü aştı. Bu aslında altın başta olmak üzere tüm kıymetli metallerin daha pahalı olması anlamına geliyor.

Altın, küresel piyasalarda dolar cinsinden fiyatlanır. Dolar endeksi yükseldiğinde, dolar dışı para birimlerine sahip olan yatırımcılar (örneğin Euro veya Türk Lirası kullananlar) için altın satın almak daha pahalı hale gelir. Bu da küresel talebi doğal olarak törpüler.

Doların küresel piyasalarda kaslarını sergilediği bir dönemden geçiyoruz. Bu güç gösterisi, altın başta olmak üzere birçok varlığı gölgede bırakıyor.

TEKNİK DÜZELTME İHTİYACI

Hiçbir enstrüman sonsuza kadar soluksuz yükselemez.

Altın son aylarda o kadar agresif bir yükseliş grafiği çizdi ki, piyasa tabiriyle aşırı alım bölgesine girmişti.

Yaşanan bu gerilemeyi, piyasanın soluklanması ve aşırı köpüğün alınması olarak okuyabiliriz.