Altın neden eskisi gibi parlamıyor?

Küresel belirsizliklerin bu kadar yüksek olduğu bir iklimde altın neden zayıf kalıyor ve bundan sonra bizi ne bekliyor?

Bunu anlamak için önce masadaki denkleme bakmak lazım. Bugün altını baskılayan ana aktör, ABD tahvil faizlerinin ve doların gücünü koruması.

"Getirisiz" bir varlık olan altının en büyük düşmanı, yatırımcıya risksiz ve yüksek faiz sunan enstrümanlar.

Enflasyonun yapışkan kalabileceği ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisi, küresel fonların parayı altından çekip faiz veren güvenli limanlara yöneltmesine neden oluyor. Hızlı tırmanışın ardından gelen körükleyici kâr realizasyonları da tuzu biberi oldu.

PEKİ, BUNDAN SONRA RÜZGAR HANGİ YÖNE ESECEK?

Altının kritik psikolojik destek seviyelerinde tutunarak bir süre yatay seyretmesi en güçlü ihtimal. Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için fiziki altın alımlarına devam etmesi, fiyatların serbest düşüşe geçmesini engelliyor.

Enflasyonun kalıcı olarak soğuması, Fed'in faiz indirimlerini masaya getirmesi ve tahvil faizlerinin gerilemesi durumunda rüzgar tersine dönebilir.

Enflasyonun inatçı duruşunu sürdürmesi ve faizlerin yüksek kalmaya devam etmesi halinde, altın bir süre daha dar bir bantta sıkışmaya ve baskı altında kalmaya mahkum olabilir.

Kısa vadede altın yatırımcısını sabırsızlandıran bir dalgalanma dönemi yaşanıyor. Ancak küresel borç yükü, jeopolitik kırılganlıklar ve merkez bankalarının altına olan iştahı düşünüldüğünde, sarı metal uzun vadeli cazibesini korumaya devam ediyor.