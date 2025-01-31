Altın neden yükseliyor?

Altın fiyatlarında üst üste 5 haftadır devam eden bir kazanç serisi izliyoruz. Trump'ın gümrük vergisi tehditleri, ticaret savaşı korkularını tetikledi. Öte yandan iç tarafa ilişkin vergi indirimi vaatleri de enflasyona dair riskleri bir nebze artırıyor. Dolayısıyla sarı metale olan talep de artıyor. Enflasyon yükselirken büyüme düşerse stagflasyon oluşur. Bu da altın olumlu bir iklim yaratır. Nitekim bu son ihtimale ilişkin Fed Başkanı Powell da "bekle gör" sinyali verdi.

Trump'ın seçilmesinden bu yana aslında altında dalgalı bir seyir takip ediyoruz. Trump'ın kesin zaferi ve büyüme yanlısı politikaların geleceği umudu, yatırımcıların riskli varlıklara girişini hızlandırdı, güvenli liman altında ise satışlar izledik. Ancak son haftalarda, Trump'ın gümrük tarifelerine ilişkin tekrarlanan tehditlerinin liman talebini yeniden canlandırmasıyla birlikte yeniden yükselişe geçti.

TAHVİL YÜKSELİRKEN ALTIN NEDEN GÜÇLÜ KALDI?





Tahvil verim eğrisi 4,85'e gelene kadar altında ciddi aşağı yönde hareket görmedik. Çünkü tahvil faizleri yükseldiğinde normalde küresel merkez bankaları (Başta Çin olmak üzere) ABD tahvili alırdı. Ancak burada altına yönelik iştahın arttığını gördük. Bu altında yukarı yönlü hareketi destekleyen en önemli gerekçe.

Bir diğer konu ise vadeli ve spot piyasa arasındaki fiyat makası. Altında fiziki talep sıkıntıları var. Haziran vadeli altın kontratlarına baktığımızda vadeli fiyat, spot fiyata göre 60 dolar yukarıda.

Londra ve New York, altın ticaretinin iki ana merkezi konumunda. Fiziksel altın ticaretinin büyük kısmı İngiltere’de gerçekleşirken, vadeli işlemler ABD’de yürütülüyor. Trump, genel bir tarife uygulaması getirip ABD’ye giren ham maddelere, altın da dahil olmak üzere, ek vergi koyabilir. Altın piyasasındaki katılımcılar kendilerini korumaya çalışıyor. Bu yüzden de fiziki altına talep arttı. birçok kişi tarifelere karşı önlem almak istiyor ve bu da vadeli piyasanın primli işlem görmesine neden oluyor.

Trump döneminde bazı gerginlikler çözülse de bazıları hala masada. Üstelik bazılarını kendisi yarattı. Piyasalarda öyle bir iklim oluştu ki ilk haberde gözler altına dönüyor. Bu da sarı metale talebi artırdı.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

2024 yılındakine benzer bir yükseliş görme ihtimiz düşük. Çünkü altını ayakta tutan masanın bacakları 2024'e göre eksik. Örnek verecek olursak; faiz indirimine dair ihtimaller azaldı. Küresel enflasyon da düşüş eğiliminde. Fakat yine de ons tarafında 3 bin dolarlı seviyelerin görülmesi muhtemel. Yabancı kuruluşların da içerisinde 3 bin dolar beklentisi olanların sayısı az değil.

Goldman Sachs: 3 bin 150 dolar

UBS: 2 bin 850 dolar

Commerzbank: 2 bin 700 dolar

ING: 2 bin 760 dolar