Altın neden yükseliyor?

Altında bu yıl yükselişin önü alınamıyor. Fiziki talebin yanı sıra; artan jeopolitik risklerden doğan kaygının da etkisiyle sarı metal 2024 yılının en fazla kazandıran emtia üyelerinden biri oldu. Dünya genelinde yüksek faiz ortamının sona eriyor olması, jeopolitik riskler ve ABD seçimleri altını destekleyen en önemligelişmeler arasında. Zayıflasa da hala devam eden merkezbankası alımları da altın fiyatları için uzun süredir devam edenbir destek unsuru.



BELİRSİZLİKLER VE DÜŞÜK FAİZ ALTINI PARLATIYOR



Neredeyse 1 yıldır devam eden gerilimlerde tansiyon düşmedi. İsrail ve Hamas arasında başlayan çatışmalara İran, Lübnan gibiülkeler de dahil olunca gerilimin boyutu daha da büyüdü. Artangerilimin yatırımcıları güvenli limana yönlendirmesi, altındahareketi beraberinde getirirken; 2012'den bu yana en sert yıllıkyükseliş kaydedildi.



Diğer yandan başta Fed olmak üzere dünya genelinde bir parasalgevşeme döngüsüne girildi. Faizlerin düşeceği ortam, altının tam da aradığı iklim. Fed'in faiz indirimleri beklenen ölçüde devametmese bile altını destekleyen tek faktör olmayışı yükselişi birazdaha güçlü kılıyor.



ABD seçimlerine baktığımızda ise açıklanan anketler son yılların en kıran kırana mücadelesine işaret ediyor. DolayısıylaKasım ayının başına kadar altına ABD seçim katkısı da gelecekdiyebiliriz.



Neredeyse her gün yeni bir rekor tazeleyen altına yatırımcı ilgiside yüksek. Altınla desteklenen borsa yatırım fonlarının cazibeside arttı. Fonlara giriş Ekim ayında 2020'den bu yana en uzungiriş serisini yaşadı. ETF'lere para girişi son 3 aydır sürekliartıyor.



Doların zayıfladığı, faizin düştüğü ve altını cazip hale getirenbirçok belirsizliğin olduğu bir ortam, altında yukarı yönlü seyrindevam edebileceğine dair güçlü gösterge.



Büyük bankaların da altına dair beklentisi yüksek. Goldman Sachs'ın yılın başında açıkladığı 2.700 dolar hedefi henüz yılbitmeden aşıldı. Citi ise altına dair ons beklentisini 3 bin dolarolarak duyurdu.



KAR REALİZASYONUNA DİKKAT



Kasım ayı büyük yatırımcılar ve fonlar için karrealizasyonlarının yapıldığı bir dönem. Bu kişiler ve kurumlar 2025'e dair önlerini görebilmek için genellikle Kasım ayındaportföylerini güncelliyor. Altın ise sağladığı getiriyle birlikte burealizasyona çok müsait bir konumda.



Yıl sonu ortalama bekletinin 3 bin dolar olduğu bir ons altında, yatırımcısının 2.800-2.900 dolar bandında realizasyonyapmasının önünde bir engel olmayabilir. Dolayısıyla Kasımayı, altın yatırımcısının dikkat etmesi gereken bir ay olacak.