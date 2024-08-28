Altında beklentiler fiyatlandı mı?

Altın bu yıl 2020'den bu yana en iyi dönemini geçiriyor. Sarı metalde yılın başından bu yana ons bazında yükseliş yüzde 20'den fazla. 1 yıllık bazda değer kazancı ise yüzde 31.



Altın, Jerome Powell'ın ABD merkez bankasının gelecek ay faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı beklentilerini doğrulamasıyla birlikte yeni bir rekora doğru ilerledi. Değerli metal bu yıl hızlı bir ralliyle yüzde 20'den fazla yükseldi. Powell'ın Jackson Hole açıklamalarının ardından ABD 10 yıllıkların getirileri Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geldi. Bu da altın için oldukça pozitif bir gelişme.



Fed'in faiz indirimi ihtimalinin yanı sıra, Ortadoğu'da sürekli yüksek kalan tansiyon, Ukrayna-Rusya savaşı ve merkez bankalarının yaptığı alımlar, sarı metali yıl boyu destekleyen başlıca faktörler oldu.



ALTINA YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI



Yatırımcılar altındaki yükselişe kayıtsız kalmadı. Emtia vadeli işlemler verilerine göre hem hedge fonlar hem de bireysel yatırımcılar altına ilişkin "long" pozisyonlarını güncelliyor. Hatta külçe altına ilişkin long pozisyonlar 4 yılın en yüksek seviyesine kadar çıktı.



Fiziki altının yanı sıra ETF tarafında da hareketli bir dönem takip ediliyor. Altın varlıkları 2020 ortalarından bu yana en uzun giriş serisine ulaştı. Öyle ki; 8 haftadır düzenli bir artış söz konusu.



ALTINDA BEKLENTİ FİYATLANDI MI?



Birçok banka ve finans kuruluşu altına ilişkin beklentileri ons başına 2.700-3.000 dolar arasında açıklıyor. Fakat altını besleyen ana gelişmelere baktığımızda altını olumlu etkileyen beklentiler zaten fiyatlanmış olabilir.



Fed'in faiz indirmesi ihtimaliyle beslenen bir ons altın izledik. Ancak şimdi Fed'in Eylül'de faiz indireceği kesinleşti. "Beklentinin fiyatlandığı" piyasalar için faiz indirimi sonrası bu durum takip edilmeli.

Diğer yandan altına ilgi artmış olsa bile yüksek fiyatlamalar altın alımını artık daha maliyetli bir hale getirebilir. Asya tarafında başlayan tüketim yavaşlaması da buna örnek. Ayrıca Çin Merkez Bankası da bir süredir aylık altın alımını durdurdu.



Faiz indirimi ve merkez bankası alımlarını bir kenara koyarsak; altını besleyen önemli gelişme jeopolitik riskler kalıyor. Dolayısıyla altın yılın başındaki kadar yükseliş potansiyeli barındırmıyor olabilir.



GÜMÜŞ GÜÇLÜ KALABİLİR



Gümüş tarafına ayrıca bir parantez açmak gerekebilir. Hafta içerisinde 30 dolar sınırına kadar gelen bir gümüş izledik. Fakat gümüşteki yükseliş altına göre biraz sınırlı kaldı.



Öte yandan gümüş, emtialar içerisinde sanayi tarafında sürekli artan bir talebe sahip. Dolayısıyla altına kıyasla bu yıl ve 2025 yılında bir nebze güçlü kalmaya devam edebilir.



UBS de son yaptığı tahminde altına kıyasla gümüşten daha yüksek performans beklediklerini ifade etmişti. Gümüşte yıl sonuna ilişkin ortalama fiyat beklentileri 35-36 dolar bandında değişiyor.