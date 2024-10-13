Altında manevra dönemi başlıyor mu?

Küresel piyasalarda en çok konuşulan yatırım aracı altın olmaya devam etti. Altının performansında iki başat faktör öne çıkarken, bunlar Amerikan Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne başlaması ile Ortadoğu'da savaşın genişleyeceğine yönelik endişeler oldu.



Eylülde yatırımcılarını memnun eden ons altın, ekime sendeleyerek başlamış ve 2 bin 600 dolara geri çekilmişti. Ancak son günlerde toparlanmaya başlayan altın, yeniden yönünü yukarı çevrildi. Ons altın, cuma günü yüzde 1'lik artışla 2 bin 656 doları aştı. Böylece aylık periyottaki kazanımlarını yüzde 1'in üzerine çıkardı. Şubat ayından bu yana yükseliş ivmesini sürerken, eylülde yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. Ocak ayından bu yana ise yüzde 29'luk artış kaydedildi. Geçen ay 2 bin 685 dolar ile tarihi zirve görülmüştü.



Piyasalar ay başında altın için faiz indirim beklentilerinin fiyatlanmış olabileceğini konuşuyordu. Fakat Ortadoğu'da artan gerilim ve belirsizlik güvenli limana olan ilgiyi sıcak tuttu. Birçok finans kuruluşu fiyat beklentisini 3 bin dolar bandına taşıdı.

"UYARILI" HEDEF YÜKSELTME



Buna rağmen hız kesmeyen yükseliş, sert düzeltme beklentilerini de beraberinde getirdi. Bu noktada Bank of America'dan gelen uyarının önemli bir işaret olabileceği belirtildi. ABD'nin önde gelen bankası 18 ay içinde altının 3 bin dolara çıkacağını tahmin etti ancak "aşırı alım" yapılmış olabileceği konusunda uyardı. Benzer bir uyarı USB'ten de geldi. UBS analistleri, kısa vadeli bir geri çekilme olabileceğini dile getirdi. İsviçre bankası, hedef tahminini ise 2 bin 900 dolar olarak güncelledi. Analistler, yükselişin devam etmesi halinde taktiksel manevraların devreye girebileceği yorumunu yaptı.



TALEP ARTTI, İTHALAT HIZLANDI



Türkiye'de de altına talep hız kesmedi. İsrail'in Lübnan ve Filistin'e yönelik saldırgan tutumu savaşın büyüyeceği endişelerini artırdı. Buna bir de düğün sezonu eklendi. Böylece ekonomi yönetiminin kısıtlamalarına rağmen artan talebi karşılayabilmek için ithalat hızlandı.



Altın ithalatı eylülde geçen aya göre yüzde 7,5 artışla 8 bin 218 kilograma yükseldi ve 4 ayın zirvesini gördü. Yıllık bazda bakıldığında ise ithalat yüzde 45 geriledi.



Bu arada kısıtlı ithalat ile yüksek iç talep, küresel piyasalarla olan fiyat makasının açılmasına yol açtı. Uzmanlara göre Türkiye’deki altın fiyatı, uluslararası piyasaya göre 130 lira daha yüksekten işlem görüyor. Gram altın, cuma günü itibarıyla 2 bin 938 liradan el değiştirdi. Çeyrek altın ise 4 bin 787 liradan alıcı buldu.