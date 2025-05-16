Altının dopingi küresel borçluluk

ABD ve Çin 90 gün süreyle karşılıklı tarifeleri indirdi. İyi habere ihtiyacı olan piyasalar bu habere "çok fazla" sevindi. Nitekim küresel borsalarda kayıpların telafi edildiğini gördük. Altında ise sert geri çekilme izledik.



ABD'nin ticaret anlaşmaları sürecinde en sona Çin'in kalmasını bekliyorduk. İlk sırada Japonya, AB, İngiltere gibi aktörler vardı. Çin bi anlamda bu kuyruğun en önüne geçmiş oldu.



Çünkü;



İki ülke de birbirine bağlı. ABD 36 trilyon dolar borca sahipken, en büyük partneriyle ticaret savaşını zaten alevlendiremezdi. Eğer bu gerilim devam etseydi Trump'ın 2026 yılındaki ara seçimlere güç kaybetmesi kaçınılmaz olurdu. İşin özü; ABD ve Çin karşılıklı al-ver yaparak orta yolda buluştu.



Tüm bu yaşananlar güvenli limana olan talebi azalttı. Altında zirveden yüzde 10 aşağı inen bir grafik takip ettik. Birçok kişi için bu durum alım fırsatıyken; bazı piyasa aktörlerine göre ise yolculuğun sonu.



JEOPOLİTİK GERİLİMLERE İZİN YOK



ABD ekonomisi Trump ile birlikte bir dönüşüm içerisine girdi. Trump burada "Ben altyapımı yenileyeceğim, üretimi içeri çekeceğim, bu süre zarfında zayıf dolar ve petrol istiyorum." diyor.



Hiçbir gerginliğe izin yok. Rusya-Ukrayna masaya oturuyor. Çin ile anlaşıldı, Hindistan ve Pakistan krizi büyümeden önlendi.



Dolayısıyla altının gol yiyebileceği alanlardan biri burası. Fakat ekonomik konjonktürde altını destekleyen unsurlar da var.



Gelin resime biraz daha geniş perspektifte bakalım.



Ticaret savaşlarından ve jeopolitik gerilimlerden bağımsız olarak; küresel borçluluğun rekor seviyelere çıktığı bir dönemdeyiz. Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) raporuna göre küresel borçlar 2025'in ilk çeyreğinde 324,3 trilyon dolara ulaşarak rekor tazeledi. ABD'nin borcu 36 trilyon dolar.



Siz eğer borçluysanız ve bu borcu hafifletmek isterseniz para birimine değer kaybettirirsiniz. Peki neye karşı? Altına veya Bitcoin'e.



NTV yayınında konuşan İstanbul Portföy Stratejisti Berk Dinçtürk de bu konuya dair "Altın ve Bitcoin neden yükseliyor? Çünkü bir işe yaramıyorlar. Alternatif olarak gümüşü düşünürsek onun fiyatının artması enflasyonu da artırır. Ama altın ve Bitcoin için böyle risk yok" dedi.



Ek olarak ABD tahvilleri 4,5-5 bandındayken bile rekor bir altın izledik. Küresel merkez bankalarının altın alımı hız kesmiyor.



FED FAİZ İNDİRECEK



Powell'ın belirsizlik mesajları devam etse de petrol fiyatları bu kadar düşük olduğu sürece ABD enflasyonu için bir risk yok. Bu noktada Fed'in Haziran veya Temmuz'da faiz indirimlerine başlaması muhtemel. Bu altın için pozitif olur.



Özetle;



Altını aşağı veya yukarı etkileme gücüne sahip birçok haber akışı var. Fakat çoğu günlük hareketleri etkileyecek türden. Artan borçluluk ve Trump'ın zayıf dolar talebi altının en büyük destekçisi olmaya devam edecek.



