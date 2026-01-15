Altının rönesansı: 5 bin dolar mümkün mü?

Ons altının 4.600 dolar sınırını zorladığı, gram altının ise Türkiye piyasalarında 6.400 TL bandına yerleştiği tarihi bir dönemden geçiyoruz.

Bu yükselişi sadece bir ralliden ibaret görmek hata olacak. Yaşadığımız tam anlamıyla bir altın rönesansı.

Küresel sistem Doğu ve Batı olarak belirgin şekilde kutuplara ayrıldı. Bu da küresel merkez bankalarını dolardan kaçıp fiziksel bir varlığa sığınmaya itti.

Özellikle Çin ve Hindistan'ın başını çektiği blok, 2025 boyunca devasa altın alımları yaparak piyasadaki arz-talep dengesini neredeyse kalıcı olarak bozdu. Yani Merkez Bankaları artık sadece enflasyondan korunmak için değil, jeopolitik birer "mühimmat" olarak altın biriktiriyor.

FAİZ RİSKİ AZALDI

Yıllardır altının en büyük rakibi olan yüksek faiz, 2026 başı itibarıyla küresel çapta geri çekilmeye başladı. Fed’in faiz indirim döngüsünde vites artırması ihtimali, altının önündeki en büyük bariyeri kaldırdı. Yatırımcı için "faiz mi, altın mı?" ikilemi artık bitti; çünkü faiz getirisi erirken, altının hem sermaye kazancı hem de güvenli liman özelliği aynı anda parlıyor.

5 BİN DOLAR HAYAL Mİ?

2024 ve 2025 yıllarındaki rallilerde bu rakam bir hayal gibi görünse de, 2026 başı itibarıyla dev bankaların raporları bu hedefin "mümkün" ötesinde, "muhtemel" olduğunu gösteriyor.

Küresel finansın ağır topları, tahminlerini bir bir yukarı revize ediyor. JPMorgan, 2026 yılının son çeyreği için ortalama 5.055 dolar seviyesini işaret ederken; UBS, jeopolitik tansiyonun devam etmesi durumunda bu seviyenin yılın ilk yarısında bile görülebileceğini öngörüyor. Goldman Sachs ise daha temkinli ama iyimser bir duruşla 4.900 dolar bandına dikkat çekiyor.

GEÇ Mİ KALDIK?

Her rekor döneminde olduğu gibi bugün de aynı soru soruluyor: "Buradan altın alınır mı?"



Altın bir zenginleşme aracı olmaktan ziyade, emeğinizin ve birikiminizin satın alma gücünü koruma kalkanıdır.

2026 dünyasında riskler azalmıyor, sadece şekil değiştiriyor. Siber saldırılar, enerji savaşları ve yapay zeka devriminin getirdiği belirsizlikler sürdüğü müddetçe; güvenli liman olan altın, portföylerin sigortası olmaya devam edecek.

Ancak unutulmamalı ki; piyasalar doğrusal ilerlemez. 5.000 dolara giden yolda, kar satışlarıyla gelecek sert düzeltmeler yaşanması oldukça olağan karşılanmalı