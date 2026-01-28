Artık tablo değişti, kim ayakta kalacak?

ABD’nin 2025’in ikinci yarısından itibaren sertleşen gümrük tarifeleri ve teknoloji kısıtlamaları, küresel ticaretin yönünü açık biçimde değiştirdi.

Artık öne çıkan model “Dost ülkeden tedarik”

Siyasi gerilimler, tedarik zincirlerini en ucuzdan en güvenilir olana doğru kaydırıyor.

Başka bir ifadeyle, ticaret kontrollü küreselleşme evresine giriyor. Bu yeni düzende bir ürünün nerede üretildiğinden çok, üreticinin hangi siyasi blokta yer aldığı önem kazanıyor.

HAKEM SAHADAN ÇEKİLDİ Mİ?

Dünya Ticaret Örgütü ve benzeri yapılar, kuşkusuz tarihinin en etkisiz dönemlerinden birini yaşıyor.

Karşılıklı gümrük vergileri ve misilleme hamleleri başladığında, kurallara dayalı sistem hızla aşınıyor. Çok taraflı anlaşmaların yerini ikili ve bölgesel bloklar alırken, DTÖ giderek çözüm üreten bir otoriteden çok, olan biteni kayda geçen bir gözlemciye dönüşüyor.

YENİ DÖNEMİN KUTUPLARI

Dünya artık tek merkezli değil. Çok merkezli, parçalı ve oldukça gergin bir yapıya evrilmiş durumda.

Bir yanda ABD ve müttefiklerinden oluşan Batı bloğu, diğer yanda Çin’in öncülük ettiği Asya ekseni var. Bunların arasında ise “köprü ülkeler” bulunuyor.



Bu ülkeler her iki tarafla da ticaret yapabilen, jeopolitik manevra alanı görece geniş olan aktörler. Bu yeni dengede herkes eşit değil. Bazı ülkeler avantajlı, bazıları ise açık biçimde dezavantajlı konumda.

Örneğin Meksika ve Hindistan, Çin’e alternatif üretim üsleri olarak ABD’nin dost tedarikçi listesinde öne çıkıyor. Brezilya, Endonezya ve Avustralya ise sahip oldukları stratejik maden rezervleriyle bu dönemin kazançlı oyuncuları arasında.

Türkiye gibi köprü ülkeler ise coğrafi konumları sayesinde farklı senaryolara uyum sağlayabilecek bir esneklik sunuyor.

Buna karşılık, ihracata aşırı bağımlı küçük ekonomiler, dijital dönüşümü ıskalayanlar ve özellikle yüksek borçlu ülkeler için tablo daha karanlık.



Bu noktada borç meselesinin altını ayrıca çizmek gerekiyor. Ticaret hacimleri daralırken, yüksek faiz ortamında borç çevirmeye çalışan ekonomiler için 2026 son derece sarsıntılı geçebilir.

Sonuç

2026’nın ticaret dünyası, sadece en iyi ürünü üretenin değil; en doğru stratejik ittifakı kuranın kazandığı bir arena olacak.



Bu yeni düzende ayakta kalmanın yolu ideolojik saplantılardan değil, pragmatik, esnek ve çok yönlü bir ticaret diplomasisinden geçiyor.