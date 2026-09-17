Avrupa’nın sessiz çöküşü

Draghi’nin masaya koyduğu, bizzat kıtanın intihar mektubu niteliğindeki o 400 sayfalık rekabet gücü raporu, aslında bir dönemin kapanış töreniydi.

Draghi o gün ne ajitasyon yapıyordu ne de karamsar bir komplo teorisyeniydi. Avrupa'nın eski patronu reddedilmez bir gerçeği vurguluyordu.

Avrupa, kendi elleriyle kazdığı çukurda debelenmeye devam ediyor. Çünkü Draghi’nin yıllar önce adını koyduğu kronik hastalıklar bugün tüm kıtayı sarmış durumda.

KOPAN ENERJİ HATTI VE ZAYIF SANAYİ

Kıtanın bu acıklı tablosunun en net okunduğu yer enerji hatları ve sanayi bacaları.

Ukrayna savaşıyla birlikte pamuk ipliğine bağlanan enerji tedarik zincirleri, Rus gazının vanalarının kapanmasıyla birlikte Avrupa ekonomisinin kalbine saplanan bir hançere döndü.

Bugün Avrupalı sanayicinin ödediği elektrik ve doğalgaz faturaları, ABD’li rakibinin tam 2 ila 3 katı, Çinli rakibinin ise neredeyse 4 katı seviyesinde seyrediyor. Almanya gibi sanayi devlerinden Fransa ve İtalya'daki kimya, çelik ve imalat tesislerine kadar kıtanın omurgası olan ağır sanayi, rekabet edemedikleri bu maliyet cehenneminde ya kepenk indiriyor ya da üretimi Atlas Okyanusu’nun ötesine kaydırıyor.

İşin daha da vahimi, savaşın yarattığı kalıcı tahribatla birlikte Avrupa’nın gaz depolarındaki doluluk oranları, her kış kapıya dayanan birer panik senaryosuna dönüşmüş durumda.

Enerjisini ve hammaddesini güvenceye alamayan bir kıtanın sanayileşmeden bahsetmesi oldukça zor.

BEYİN TAKIMI ÖĞÜTÜLÜYOR

Sanayi bacalarındaki bu sönüş, sadece demiri ve çeliği değil, Avrupa’nın beyin takımını da öğütüyor.

Kıtanın en parlak zekaları, yazılımcıları, mühendisleri ve girişimcileri, Amerikan risk sermayesinin ve esnek ekosistemlerinin çekim alanına kapılarak devasa bir beyin göçüne imza atıyor.

Avrupa topraklarında doğan, geleceğin milyar dolarlık teknolojilerini vadettiği söylenen "unicorn"lar, büyümek, ölçeklenmek ve hayatta kalmak için gereken finansmanı kendi evlerinde bulamayınca valizlerini topluyor.

Çünkü Amerika’daki fonlar tek bir imzayla milyar dolarlar akıtırken, Avrupalı bankalar ve bürokratlar kırtasiyecilikle uğraşmayı sürdürüyor.

YAPAY ZEKA YARIŞI KAÇIRILDI

Dijital çağın en büyük kırılması olan yapay zeka devriminde ise Avrupa, adeta seyirci koltuğuna bile oturtulmamış durumda.

Bugün yapay zeka modelleri, çipler, büyük dil modelleri ve bulut altyapıları tamamen ABD’li teknoloji devleri ile Çin’in devlet destekli ekosistemleri arasında paylaşılıyor.

Avrupalı liderler yapay zekayı sadece "nasıl denetleriz, hangi cezaları keseriz?" mantığıyla hazırlanan katı regülasyonlarla boğarken, Amerikalı ve Çinli rakipleri dünyayı yeniden kodluyor.

DRAGHI'NİN REÇETESİ ACI GERÇEK

Mario Draghi’nin bu tablodan çıkış için sunduğu reçete son derece net ve acımasız.

Kıtanın yeşil ve dijital dönüşümü ayağa kaldırabilmesi için yılda en az 750 ila 800 milyar euroluk devasa bir yatırım hamlesi gerekiyor ve bu kaynak, birlik çapında ortak tahvillerle finanse edilmeli.

Ancak Alman ekonomisinin o katı disiplin fanatikleri ve tutumlu kuzeyli ülkeler, ortak borç yükünün altına girmeyi reddediyor.

27 ülkenin her biri kendi ulusal çıkarlarının kum havuzunda oynamaya devam ederken, Brüksel’in getirdiği tek şey Çin’in sübvansiyonlu elektrikli araçlarına karşı örüldüğü iddia edilen geçici gümrük duvarları.

Özetle;

Avrupa, tarihinin en büyük stratejik ve ekonomik yol ayrımında.

Ya ulusal egoistlikleri bir kenara bırakıp ortak sermaye piyasası birliğini kuracak, yeşil ve dijital dönüşümü ortak finansmanla gerçeğe dönüştürecek ya da refah devletinin konforlu hatıraları arasında eriyip gidecek.