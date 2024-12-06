Bitcoin: Başlangıç mı, final mi?

Trump'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nda Gary Gensler'in yerine kripto yanlısı Paul Atkins'i aday göstermesi zaten güçlü olan kripto para piyasalarındaki coşkuya adeta benzin döktü. Bitcoin'de 100 bin dolar psikolojik eşiği aşıldı.



Söz konusu fiyat Bitcoin'in piyasa değerini 2 trilyon doların üzerine çıkarttı. Bunun ne anlama geldiğini daha somut örneklendirecek olursak; bu piyasa değeri Bitcoin'i, Apple, Nvidia, Alphabet harici halka açık tüm şirketlerden daha büyük pozisyona getiriyor. Diğer taraftan yine 2 trilyon dolar, İspanya ve Brezilya'nın devlet tahvili piyasalarından daha büyük. İngiliz borsası ile ise neredeyse başa baş.



BITCOIN'DE BU GÜNLERE NASIL GELDİK?



Bitcoin 2010 yılını 30 cent seviyelerinden kapatan bir araçtı. En büyük kripto para biriminin yıllık performanslarına baktığımızda;



· 2011'de yüzde 1,317



· 2013'te yüzde 5,428,



· 2017'de yüzde 1,375



gibi devasa yükselişler görüyoruz.



Bu yıl ve geçen yıl kripto piyasalarda soğuk rüzgarlar da esti. FTX krizi, Binance için açılan davalar, bir türlü gelmeyen ETF onayları gibi birçok olumsuz haber akışı izlense de, Trump'ın gelişi pozitif günleri de beraberinde getirdi.

TRUMP SONRASI NELER DEĞİŞTİ?



Trump aslında ilk döneminde kripto para karşıtı tavır çiziyordu. Fakat ikinci dönemi için kampanya süreci başladığında kripto paralara oldukça pozitif bakan bir Trump gördük.



Trump'ın seçimi kazandığı 5 Kasım'dan bugüne;



· Bitcoin yaklaşık yüzde 50 yükseldi



· Bitcoin ETF'lerine 8 milyar dolar para girişi gerçekleşti



· Kripto para piyasalarının büyüklüğü 1,3 trilyon dolar arttı



BITCOIN'DE 100 BİN DOLAR HEDEFİ YENİ DEĞİL



Bitcoin'e dair 100 bin dolar hedefi aslında yeni değil. Kripto para yatırımcılarının yıllardır dile getirdiği bir hedefti aslında. JPMorgan ve Goldman Sachs gibi bankaların stratejistleri neredeyse dört yıl önce yaptıkları çağrılarda eninde sonunda altı rakamlı kilometre taşına ulaşacağını öngörmüştü. Bu yüzden bugün birçok analist, 100 bin doların boğa koşusuna dair bir sonraki aşamaya işaret ettiği görüşünde. Bernstein ve Standard Chartered'daki analistler önümüzdeki yıl Bitcoin için en az 200 bin dolarlık bir değer öngörüyor. Bugün baktığımızda talep zemini de hala sağlam.



Söz konusu talep güçlü kalmaya devam ederse, Bitcoin'deki arzı da göz önüne alırsak farklı fiyatlamalar görülmesi mümkün. Kabaca bir hesap yaparsak; ETF'ler şu anda yaklaşık 100 milyar dolarlık varlığa ya da dolaşımdaki tüm Bitcoin'in kabaca %5'ine sahip. Trump'ın Bitcoin'i rezervlere eklemesi, ABD dışı kurumsal yatırımcıların da talebinin artması gibi birçok ihtimal masada. Bu durumda da fiyat, Bitcoin sahiplerini "fiyat cazip olmadan" satmamaya itecektir. Yine bu yüzden de piyasada talebi karşılayacak Bitcoin bulunamayabilir.



RİSKLER DE YOK DEĞİL



Bitcoin'de talep zemini sağlam dedik. En büyük kripto para birimini yavaşlatmak için gerçekten büyük bir olumsuz haber akışına ihtiyaç olduğu bir gerçek. Fakat yatırımcılar bir varlığın sonsuz kadar yükselmeyeceğini artık zaten biliyor. Yine de olası kar realizasyonlarını ve beraberindeki panik satışlarını görmemiz muhtemel.



ETF konusuna da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü ETF sahiplerini kripto para tabiriyle "HODL" görmemek gerekiyor. Bu kişiler Wall Street yatırımcısı. Dolayısıyla bekledikleri fiyatlamayı gördüklerinde satış pozisyonu almaları da çok daha kolay. Böylesi bir durum da Bitcoin'deki dalgalanmayı artırabilir.