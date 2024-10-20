Bitcoin dominance artıyor

Bitcoin’in diğer coinlerin değerini oranı olan dominance değeri yükselmesi bitcoin’in arttığını ama diğer coinlerin onun kadar artmadığını gösteriyor.



Bitcoin’in arttığı haftada alt coinlerde istenen yükseliş gelmedi. Alt coinlere yatırım yapanların gözü Bitcoin’in stabil kalarak altcoinlerde bir rallinin başlaması.



Alt coinlerde bir rallinin dominance değerinin düşmesiyle bir ilgisi olmasa da sosyal medyada yapılan yorumlar farklı bir algı yaratılıyor.



Bitcoin’deki yüzde 5’lik bir düşüşte alt coinlerde yüzde 5’ten daha az bir düşüş olması dominance oranını düşürecektir. Bu örnekte de belirttiğimiz gibi dominance değeri Bitcoin ve alt coinlerin artış veya düşüşünün belirtisi değildir.



ABD SEÇİMLERİ BELİRLEYİCİ OLACAK



ABD seçim anketlerinde Donald Trump’ın önde olması Bitcoin’in son haftadaki artışında en önemli etken oldu.



Seçime kapan günler azaldıkça Kripto paralara karşı olumlu yaklaşımda bulunan Trump’ın seçilebileceği ihtimali coinlerin değerimde artışa neden olacaktır.