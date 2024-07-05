Bitcoin neden düşüyor?

Kripto para yatırımcıları son 4 gündür negatif yönde bir piyasayı takip ediyor. Mart ayında 73.700 dolar ile rekor kıran Bitcoin, 53 bin dolarlı seviyelere kadar geri çekildi. Mart ayındaki zirveden bu yana zaten dar bir bantta hareket eden Bitcon, zirve seviyesinden yüzde 25 aşağıda fiyatlanıyor.

Son 4 gün içerisinde kripto para piyasalarında 170 milyar dolarlık bir değer kaybı yaşandı. 800 milyon dolarlık para ise likide oldu. Bu Nisan ayından bu yana görülen en ağır likidasyonlardan biri oldu.



DÜŞÜŞÜN ANA SEBEPLERİ



Yüksek faiz oranları, yatırımcıların risk iştahını azaltır. Dolayısıyla Bitcoin veya diğer kripto para birimleri için yatırıma elverişsiz bir iklim doğar. Fakat diğer yandan MSCI Küresel Hisse Senedi Endeksi de rekor kırıyor. Hisse senedinin de riskli varlıklar sınıfında olduğunu hesaba katarsak, düşüşün kripto paralar üzerine özel sebeplerden kaynaklandığı sonucunu da varabiliriz.



Düşüş sebeplerine bakacak olursak, ABD Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarının yarattığı heyecanın zayıfladığını söyleyebiliriz. Bu heyecan yerini hem jeopolitik riskler hem de ABD seçiminin etkisiyle yerini belirsizliğe bıraktı. Fed'in faizi yüksek tutmasının etkisi de yadsınamaz.



MT. GOX VE ALMANYA'NIN SATIŞLARI NEGATİF ETKİLİ



İflas Mt. Gox borsasının yöneticileri 8 milyar dolarlık Bitcoin'i mağdur yatırımcılara iade ediyor. Bu adetteki coinin ne kadarının satılacağı, piyasalar üzerindeki belirsizliği daha da artırıyor. Mt. Gox bağlantılı bir cüzdan, 2,7 milyar dolarlık bir token taşıması da gerçekleştirdi.



Bir diğer noktada Alman hükümeti bir operasyon kapsamında 50 bin Bitcoin'i eke geçirdi. Hükümet 3 bin adet Bitcoin'i 175 milyon dolarlık değerle de sattı. Bu noktadaki belirsizlik de piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.



MADENCİLER ARTAN MALİYETLER İÇİN TOKEN SATIYOR



Bitcoin madencileri "halving" sonrası ciddi bir kar kaybı yaşıyor. Nisan ayındaki yarılanmadan bu yana madencilerin geliri %75 azalarak 26,5 milyon dolara geriledi. Bu kaybı sübvanse etmek isteyen madenciler de ellerindeki token'ları elden çıkarma baskısı altında.



KRİPTO PARA PİYASASINDA POZİTİF GELİŞMELER DE YOK DEĞİL



Bitcoin yarılanmasının tarihsel döngülerine baktığımızda, yarılanma sonrası Bitcoin'in 12-18 ay arası yatay seyir sonrası tarihi zirveyi gördüğünü gösteriyor. Son Bitcoin yarılanması bu yıl 19 Nisan'da gerçekleşti, dolayısıyla bu tarihsel zaman dilimleri henüz geçmedi.



Kripto para piyasalarının gözü Fed cephesinden gelecek kararlarda. ABD Merkez Bankası'nın enflasyona dair gelişmeleri pozitif değerlendirmesi, Eylül ayına ilişkin faiz indirimi beklentilerini de artırdı. 1 veya 2 faiz indirimi gerçekleşirse kripto para piyasaları için pozitif senaryolardan daha yüksek sesle bahsedebiliriz.