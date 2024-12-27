Bitcoin'de 2025'in yol haritası

Bitcoin 108 bin doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Sonrasında fiyatlarda geri çekilme olsa da birçok uzmana göre bu "kar realizasyonu".

2024 yılında Bitcoin'i zirveye taşıyan ana haber akışlarına baktığımızda ilk sıraya Trump'ın başkan seçilmesini ve Fed'in faiz indirimlerine başlamasını koyabiliriz. Söz konusu durumlar 2025 yılında da geçerliliğini koruyacak gibi duruyor.

BITCOIN'DE PUSULA TRUMP

Trump, ABD'de kripto dostu bir ortam yaratma vaadiyle ilerliyor. Ondan güç alan piyasalarda da sert yükselişler 2024 boyunca izlendi. Nitekim Bitcoin'e rezervlere ekleme, üretim merkezini ABD'ye taşımak gibi piyasayı dinamik tutacak birçok vaadi var. Bu vaatleri gerçekleştirmesi veya gerçekleştirmek üzere atacağı adımlar Bitcoin'de yükselişi tetikleyebilir.

Diğer yandan Trump "zayıf dolar" temasını her fırsatta vurgulasa da dolar onun gelmesiyle birlikte yükseldi. Yükselen bir dolar endeksi Bitcoin için negatif bir etki yaratabilir.

Trump demek ek vergi demek. ABD'nin seçilmiş başkanı göreve gelir gelmez birçok ülkeye tarife tehditlerini savurmaya başladı. Kanada, Çin, Meksika ve hatta BRICS'e bile ek gümrük vergisi tehdidinde bulundu. Söz konusu vergilen hayata geçmesi birçok ekonomiste göre ABD'de yeniden enflasyonist baskıları artırabilir. Yüksek enflasyon ortamında kripto paraların nasıl tepki vereceği (bundan öncekilerde yükseliş görmüştük.) yakından takip edilmeli. Nitekim Bitcoin piyasada "Dijital altın" olarak nitelendiriliyor.

FED CEPHESİ İHTİYATLI

Fed Eylül ayında "Faizleri indireceğiz, parasal gevşeyeceğiz." dese de bu heves Aralık ayına kadar sürdü. Her ne kadar bu denli hızlı bir ruh hali değişimini açıklayamasak da Fed'in frene bastığı bir gerçek.

Fed gelecek yıla ilişkin faiz indirim tahminlerini yarı yarıya indirdi. Yüksek faiz ortamı Bitcoin'in en azılı düşmanı.

ŞİRKETLERİN KRİPTO PARALARA İLGİSİ İZLENMELİ

2025 içerisinde başta Microstrategy olmak üzere birçok şirket Bitcoin aldı. Bir yazılım şirketi olan Microstrategy adeta bir kripto para rezervine büründü. Puzzle'ın son parçası Microsoft ile tamamlanacaktı ki, şirket son toplantısında bu alımdan vazgeçti. Fakat bu durum yeniden gündeme gelebilir. Microsoft veya benzeri büyüklükteki şirketlerin alımları fiyat hareketliliği oluşturabilir.

ETF GÜNDEMDE KALACAK

ETF konusu en önemli başlıklardan biri. ETF yatırımcılarını kripto para tabiriyle "HODL" görmemek gerekiyor. Bu kişiler Wall Street yatırımcısı. Dolayısıyla bekledikleri fiyatlamayı gördüklerinde satış pozisyonu almaları da çok daha kolay. Böylesi bir durum da Bitcoin'deki dalgalanmayı artırabilir.

Örnek verecek olursak 24 Aralık'a kadarki t işlem gününde bir düzine ABD spot-Bitcoin borsa yatırım fonundan net 1,5 milyar dolar çekerek, Trump'ın 5 Kasım'daki ABD seçimlerini kazanmasından bu yana en büyük çıkışı gerçekleştirdi.

Tabii riskler de yok değil. Yatırımcılar bir varlığın sonsuz kadar yükselmeyeceğini artık zaten biliyor. Dolayısıyla olası kar realizasyonlarını ve beraberindeki panik satışlarını görmemiz muhtemel.