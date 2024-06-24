Bitcoin'de tehlike çanları çalıyor

Kripto para piyasalarındaki negatif atmosfer devam ediyor. 60 bin dolar seviyelerine çekilen Bitcoin'de haftalık değer kaybı yüzde 7 olurken; aylık düşüş yüzde 11'i aştı. Ayrıca sadece son 24 saatte 98 milyon dolarlık "long" pozisyon likide oldu.



Bitcoin'deki geri çekilmenin ana sebebi olarak hem ETF'lere giren para girişinin soğuması hem de Fed'e ilişkin faiz indirim senaryolarının negatife dönmesini gösterebiliriz.



YILIN BAŞINDAKİ SENARYOLAR İLE BUGÜNKÜ GERÇEKLER FARKLI



Yılın başında piyasalar Fed'in 6 faiz indirimine gitmesini bekliyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise Fed'in bu yıl 1 faiz indireceğine dair bile şüpheler var. ABD Merkez Bankası'nın faizi 20 yılın en yüksek seviyesinde tutma ihtimali haliyle kripto paraları cazip bir yatırım aracı olmaktan uzaklaştırıyor. Bitcoin'in yanı sıra bir diğer başat aktörler Ethereum ve Solana tarafında da 2022'den bu yana en uzun haftalık değer kayıplarını takip ediyoruz. Bitcoin'in zirveyi görmesinden bu yana bu coinlerdeki düşüş %30'a yakın. Üstelik bu durum Ethereum spot ETF onayının konuşulduğu pozitif iklimde bile böyle.



ETF'LERE GİRİŞ NET GÖSTERGE DEĞİL, PARA GİRİŞİ DE AZ



Bitcoin spot ETF'lere yoğun girişleri takip ettik. Ancak bu piyasaya yeni para girişi olduğu anlamına gelmiyor. Piyasa aktörlerine göre hali hazırda Bitcoin yatırımcısı olan bireyler de varlıklarını spot ETF'lere taşımış olabilir. Dolayısıyla Bitcoin ETF girişlerine yansıyan rakamlar "Yeni yatırımcı girişi var" demenin tam karşılığı değil.



Bu yıl içerisinde kripto para piyasasına net para girişinin 15 milyar dolara yakın seviyelerde olduğu öngörülüyor. Ancak bu 2021'de 45, 2022'de 40 milyar dolar seviyesindeydi. Yılın geri kalanı için konuşmak erken olsa da bu giriş fiyatı yukarı yönlü götürmekten oldukça uzak.



KİLİTLİ TOKENLARIN AÇILMASI ÖNEMLİ ETKEN OLABİLİR



Kripto para piyasalarında düşüşü etkileyebilecek bir diğer konu ise kilitli tokenlar. TokenUnlocks'ın araştırmasına göre 138 token'dan 120'sinin kilidi bu yıl içinde açıldı veya açılacak. Söz konusu tokenların değeri ise 58 milyar dolar seviyesinde.



Kilitli bir şekilde alınan tokenlar arz fiyatından ortalama yüzde 40 daha ucuz oluyor. Bu noktada bu satışlar veya bu satışlardan etkilenmek istemeyen yatırımcılar da çıkış yapıyor olabilir.



Son olarak CoinShares verisine göre dijital varlıklardan üst üste 2 haftada toplam 584 milyon dolarlık çıkış gerçekleştiğini de hatırlatmak gerekiyor.



