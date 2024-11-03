Bitcoin'de Trump fiyatlaması bitti mi?

Tüm dünyanın gözü ABD seçimlerinde çevrildi. 5 Kasım'da yapılacak seçimler öncesi piyasalarda tedirgin bir hava hakim. Özellikle hisse senetleri ve kripto para gibi riskli varlıklarda aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler yaşanıyor.



Kripto paralarda tam anlamıyla testere piyasasına oluşmuş durumda... Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, bir gün zirve denemesi yaparken ertesi gün yüzde 3-4'lük düşüş yaşıyor. Piyasadaki volatilite seçimler yaklaştıkça daha da artıyor.



Bitcoin, hafta içi 73 bin 400 dolara kadar yükselerek yeni zirveye göz kırptı. Ancak rekor denemesi başarılı olmadı, bazı yatırımcılar bu seviyeyi zirve olarak belirledi ve kâr alımlarını hızlandırdı. Mart ayında 73 bin 800 dolar ile rekor kırılmıştı.



Piyasadaki pozitif havada Trump'ın Harris'i anketlerde yakalaması etkisini gösterdi. Trump, son günlere girilirken 3-4 puanlık farkı kapatarak seçim yarışına ortak oldu. ABD'yi gezegenin kripto başkenti yapma vaadi kripto yatırımcıları tarafından memnuniyetle karşılandı.



Son viraja girilirken işler tersine döndü. Bitcoin seçim haftasına 68 bin 200 dolar civarında girmeye hazırlanıyor. Bir kısım analist, piyasanın fazla iyimser tepki verdiğini belirterek, yükselişin altının çok dolu olmadığını dile getirmeye başladı. Bitcoin'in son beş günlük periyotta kırmızı mum yaktığını da hatırlatalım.



Bazı analistler, seçim günü veya sonrasında daha sert geri çekilmelerin olabileceği uyarısını yaptı. Bir süredir Trump fiyatlamasının gerçekleştiği ve olası zaferde dahi yükselişin devam etmeme ihtimali yüksek sesle söylenmeye başladı. Kripto yatırımcıları, olası Trump zafer ile birlikte 200 bin dolar ihtimali konuşmaya başlamıştı. Bu noktada ise ABD'nin para politikasının belirleyeceği olacağı savunuldu.



Diğer olasılık ise belirsizliğini koruyor. Harris, bugüne kadar kripto paralar ile ilgili yüzeysel konuşmalar yaptı, net bir vaat vermedi ve yatırımcıyı ikna edemedi. Ayrıca Harris'in Biden yönetiminin devamı olacağı beklentisi yüksek. Hal böyle olunca Harris'in kazanması halinde piyasanın bunu nasıl fiyatlayacağı bilinmiyor. Kripto üzerindeki baskının azalıp azalmayacağı merakla bekleniyor.