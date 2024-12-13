Borsada 2025 pusulası

Borsa İstanbul'da bu yıl dalgalı bir seyir izlendi. Endeks Temmuz ayında 11.252 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yılın ikinci yarısı itibarıyla endeksteki satış baskısı hızlandı. Artan jeopolitik gerilimler, sıkı para politikası etkisiyle bozulan şirket bilançoları, yatırımcı için cazip mevduat faizleri, hızlanan yabancı çıkışı endekste moralleri bozdu.

2025 yılı için ise yatırımcıların beklentisi pozitif. Fakat takip edilmesi gereken birçok önemli başlık olacak. Bunlardan ilki ise şüphesiz Merkez Bankası cephesi.

Parasal gevşeme adımları

Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi Aralık ayında bekleniyor. Borsa İstanbul cephesinde de parasal gevşeme adımlarının olası yansımaları yıl boyunca kendisini hissettirecek. Diğer yandan Merkez Bankası TL'yi cazip kılmaya devam edeceğini her fırsatta vurguluyor. Bu yüzden mevduat faizlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, borsa için bir risk olarak masada kalabilir.

Şirket bilançolarında iyileşme beklentisi

3 ve 4. çeyrek bilançolarında "olumlu" denecek bilanço açıklayan sayısı oldukça azdı. 2025 itibarıyla ise bu durumun düzelmesi bekleniyor. İyileşen finansman maliyetleri, gerileyen enflasyon, normalleşen talebin şirket bilançolarına da pozitif yansıması muhtemel.

Borsayı destekleyici regülasyonlar

Şubat depremleri nedeniyle borsaya uygulanan "Açığa satış yasağı" gelecek yılın Ocak ayından itibaren kalkıyor. Bu adamın özellikle yabancı tarafına pozitif yansıması bekleniyor. Söz konusu adımın likiditeyi artırması öngörülüyor.

Diğer yandan bankalar enflasyon muhasebesinden 2025'te de muaf. Söz konusu uygulama sigorta ve faktöring şirketlerini de kapsayacak. Sanayi şirketlerine dair bir revizyon beklentisi de masada.

CDS'lerdeki gerileme ve yabancı girişi

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) bu yıl dalgalı bir görünüm izlese de genel manada aşağı yönde bir grafik çizdi. Yıl başında 285 baz puan seviyelerini gördük. İlk çeyrekte CDS, ekonomik adımlar, artan yatırımcı güveni etkisiyle geriledi. Yılın sonuna doğru 244 baz puana kadar çekildi. Yılın başından bu yana CDS cephesinde yüzde 25'lik iyileşme var. Söz konusu düşüşün sürmesi, endekse yabancı girişini de artırabilir. 2024 yılında yabancılar endekste net satıcı durumunda yer aldı.

Not artışlarının devamı

2024 yılında Türkiye, 3 önemli kredi kuruluşundan da not artışı aldı, hatta iki kez notu artırılan tek ülke oldu. Söz konusu artışların 2025 yılında da devam etmesi, borsa cephesi açısından izlenecek başlıklar arasında. Not artışları endekse hep pozitif yansıdı. Bu noktada öne çıkan sektörler ise hep bankalar oldu.

Borsanın rakiplerinin gerisinde kalması

Borsa İstanbul her ne kadar yılın başında rekor seviyeye ulaşsa da; küresel piyasalardaki ralliyi de kaçırdı. ABD'de Nasdaq 20 bini aştı. S&P 500'de ise 57 kez rekor kırdı. Birçok analiste göre endeks dolar bazında hala oldukça ucuz.

Halka arzların devam etmesi

Bu yıl borsada şu ana dek 33 şirket halka arz oldu. 2025 yılında gerçekleşecek yeni halka arzlar hem yatırımcı ilgisini, hem de borsadaki işlem hacmini artırabilir.