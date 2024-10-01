Borsada yükseliş ne zaman başlayacak?

Borsa İstanbul yatırımcısına kaybettirmeye devam ediyor. BIST 100 endeksinde haftalık kayıp yüzde 4'e yaklaşırken; aylık bazda bu oran yüzde 3'e ulaşmak üzere.

Aslında eylül ayında içeride ve dışarıda borsayı pozitif etkileyecek birçok gelişme yaşadık. Dış tarafa bakacak olursak;

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi: Küresel tarafta Fed'in faiz indirmesi ve indirimlerin devam edeceğine dair haber akışları, gelişmekte olan piyasalara para akışını destekleyecek türdendi.

ECB Ekim'de faiz indirebilir: Diğer yandan ECB tarafında da başta ihtimal verilmemesine rağmen Ekim toplantısında faiz indireceği beklentileri arttı.

Çin'in teşvik paketi: Öte yandan Çin tarafında kaydedilen muhteşem teşvikler de yine piyasalardaki likiditeyi artıracak türden gelişmelerden oldu.

İç tarafta ise hem vergi konusuna dair haber akışları, hem de bilançoları takip ettik.

Vergi kararı etki yaratmadı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Bloomberg röportajında borsa ve kripto paralara vergi gelmeyeceğini açıklamasının ardından endekste sınırlı bir etki gördük. Aslında yılın başından bu yana borsanın başının üstünde duran bir sopa olan bu vergi ihtimali beklenenden daha zayıf fiyatlandı. Endekste günlük yükseliş haricinde uzun vadeli bir yansıma kaydedilmedi.

Teknik açıdan dip görüldü: Endekste sert düşüşlerin etkisiyle 9.200 seviyesi görüldü. Bu noktada yüksek seviyede tepki alımları görüldü ve endeks yeniden yükseldi. O yüzden teknik açıdan orası bir destek noktası ve en kötü senaryo olarak işaretlendi.

Kötü bilanço performansı: Şirketlerin 2. çeyrek bilançolarında oldukça kötü finansallar takip edildi. Çok az sayıda şirket iyi bilanço açıkladı. 3. çeyreğe ilişkin bilanço beklentileri de kötü. Fakat piyasalar bir ihtimal 3. çeyrek bilançolarını şimdiden fiyatlamış da olabilir. Bu yüzden bilançolarda da bir "dip" beklentisi de var.

PUSULA OLASI BİR FAİZ İNDİRİMİ

Piyasaların aslında ana gündem maddesi TCMB'den gelecek olası bir faiz indirim kararı olacak. Ekim ayında herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak küresel tarafta faiz indirimlerinin şiddetini artırması ve iç tarafta enflasyonda kaydedilecek olumlu ilerleme, Kasım veya Aralık ayına dair faiz indirimi ihtimalini artırabilir. Merkez Bankası'nın son metninde güvercin ifadelerin gelişi zaten faiz indirimine yönelik adımların ilki olarak yorumlanmıştı.

Bu yüzden 3 Ekim'deki enflasyon rakamları oldukça önemli. Kuruluşların ortalama tahmini aylık enflasyonun yüzde 2,2 seviyesine gerileyeceği yönünde. Bu seviyede veya bunun altında bir enflasyon görmemiz halinde -özellikle çekirdek enflasyonla da birleşirse- pozitif fiyatlamalar konusunda tetikleyici bir etki yaratabilir.