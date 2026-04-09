Bu bir bahar mı, yalancı güneş mi?

Ateşkes ilanıyla birlikte petrol piyasasında son yılların en büyük düşüşlerinden biri izlendi. İlk açıklamalar sonrası yüzde 20'ye varan düşüşler takip ettik. Ancak sevinmek için erken olabilir.

Brent petrole baktığımızda 120 dolarlık beklenen o zirve hareketini yapmadı. Ateşkese rağmen de 100 dolara yakın seviyelerden çok uzaklaşmak istemiyor.

HÜRMÜZ HALE BELİRSİZ

Bu ani düşüşün kalıcı olup olmayacağı, masadaki anlaşmanın şartlı ve sadece iki haftalık olmasına bağlı. Petrol için riskler hala masada.

NEDEN?

İlk olarak ateşkesin iki haftalık olduğunu vurgulamak gerekiyor.

İmzalanan metin kalıcı bir barış değil, bir nefes alma süreci. Eğer 14 gün sonunda kalıcı bir uzlaşı çıkmazsa, fiyatların yeniden 120 dolarlı seviyelere, hatta üzerine fırlaması mümkün.

İsrail’in Lübnan hattındaki operasyonları da Hürmüz Boğazı’nın kapaklarını yeniden kapatabilir. Nitekim bazı tankerlerin güvenlik endişesiyle hala 180 derece rota kırdığına dair raporlar geliyor.

Ayrıca Boğazın şartlı açılması, petrolün anında evlere girmesi demek değil. Biriken sevkiyatın ve teknik denetimlerin normale dönmesi haftalar alabilir. Bu süreçteki her türlü aksaklık, fiyatlarda kamçı etkisi yaratabilir.

Özetle;

Şu an tanık olduğumuz şey gerçek bir barıştan ziyade, küresel ekonominin uçurumun kenarından bir adım geri çekilmesi.

Petrol fiyatlarındaki 20 dolarlık düşüş, piyasaların bu geri adımı ne kadar büyük bir iştahla karşıladığını gösteriyor. Petrol fiyatlarını belirleyen artık sadece arz-talep dengesi değil, jeopolitik güven endeksi olduğunu unutmamalı.