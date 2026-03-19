Carter Doktrini yeniden test ediliyor

1979 yılı, ABD'nin Orta Doğu politikasını sarsan iki büyük olaya sahne oldu. Birincisi İran'daki devrim, ikincisi SSCB'nin Afganistan'ı işgali.

Basra'da değişen bu dengeler, ABD Başkanı Jimmy Carter'ın politikalarını değiştirdi. Carter, "Basra Körfezi bölgesinin kontrolünü ele geçirmeye yönelik herhangi bir dış güç girişimi, Amerika Birleşik Devletleri'nin hayati çıkarlarına yapılmış bir saldırı olarak kabul edilecek." dedi. Yani bu aslında ABD'nin bölgeye gerekirse silahlı müdahale edebileceğinin duyurusuydu. Bu anlayış daha sonra "Carter Doktrini" olarak isimlendirildi.

Temel taş

Carter Doktrini, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri varlığının kalıcı hale gelmesinin temel taşı. 1990-1991 yılları arasındaki Körfez savaşına ABD müdahalesi doğrudan bu doktrine dayanıyordu. Yine ABD'nin Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar gibi ülkelerde askeri üsler kurması da aynı doktrin kapsamında.

Gelelim günümüze

28 Şubat'ta başlayan ve Mart ayı itibarıyla tırmanan ABD-İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma, Carter doktrininin ete kemiğe bürünmüş hali. Brent petrolün savaşın ilk günlerinde 120 dolar sınırına dayanması ve bugün itibarıyla 92-100 dolar bandında tutunmaya çalışması, piyasaların enerji güvenliği kavramını ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçen günlük 20 milyon varillik petrol akışının neredeyse bir damlalığa dönüşmesi, sadece bir askeri lojistik sorunu değil. Bu küresel enflasyonun yeniden hortlaması ve büyüme rakamlarının aşağı yönlü revize edilmesi demek.

Savaş primi

Carter Doktrini, Basra'yı korumak için askeri güç vaat ediyordu. Bugün ise bu gücün fiilen sahada olması belirsizliği körüklüyor. BAE ve Katar hava sahalarının kapanmasıyla binlerce uçuşun iptal edilmesi, küresel turizm ve kargo maliyetlerini uçurmuş durumda. Gemilerin Bab el-Mendeb yerine Ümit Burnu’nu dolaşmaya başlaması, sadece "zaman" değil, "maliyet" savaşına dönüştü.

Doktrinlerin sonu mu?

Carter, Basra’yı bir "Amerikan gölü" olarak hayal etmişti. Ancak 2026’nın dünyasında, tek bir gücün bölgeyi stabilize etmeye yetmediğini görüyoruz. Küresel ekonomi, 40 yıl önceki gibi sadece petrolün akışına değil, aynı zamanda verinin ve finansın akışına bağlı. Hürmüz’deki tıkanıklık aşılsa bile, küresel ekonominin jeopolitik risk primi artık kalıcı bir maliyet kalemine dönüştü. Carter doktrini de Monroe, Truman, Brejnev gibi tarihe karışacak gibi duruyor.