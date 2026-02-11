Dolarsız bir dünya mümkün mü?

Dünyanın en büyük ticaret bloklarından birisiniz ama dış ticaretinizden rezerv yönetimine, hatta stratejik kararlarınıza kadar pek çok başlıkta okyanus ötesindeki bir para biriminin kurallarına tabisiniz. ABD’nin doları yaptırım ve finansal baskı aracı olarak kullanabilmesi, müttefikler arasında bile görünmez bir hiyerarşi yaratıyor. Macron’un stratejik özerklik vurgusu tam olarak bu bağımlılığa işaret ediyor.

DOLAR NEDEN RAKİPSİZ?

Çünkü küresel sistem güven ve likidite üzerine kurulu.

Merkez bankaları ve büyük fonlar, paralarını park edecekleri derin, güvenli ve gerektiğinde anında nakde dönebilecek bir piyasa ister. Bu ihtiyacı karşılayan en büyük havuz ABD Hazine tahvilleri.

Doların rezervlerdeki yaklaşık %58’lik payı sadece alışkanlık değil; ABD’nin devasa, likit ve güvenilir bir borçlanma piyasasına sahip olmasının sonucu.

Avrupa’nın sorunu ise burada başlıyor. Euro bir para birimi olarak var ama "Euro Bölgesi tahvili" diye bir şey yok. Mesela Alman tahvili güvenli ama pazarı küçük. Yani yatırımcı mecburen dolara yöneliyor.

Eğer Avrupa, Eurobond adı verilen ortak borç senetlerini kalıcı hale getirirse, karşımıza ABD Hazine Bonoları ile kapışabilecek devasa bir tahvil piyasası çıkacak.



EUROBOND VE DİJİTAL EURO

Eurobond üzerinden Avrupa'nın ortak borçlanma sistemine geçmesi, doların güvenli liman statüsüne doğrudandan bir hamle. Eğer Avrupa, yatırımcıya dolar kadar likit ve güvenli bir Euro tahvil piyasası sunabilirse, doların küresel rezervlerdeki payı erimeye başlayabilir.

Asıl kırılma noktası ise dijital euro olabilir.

Dijital euroyu sadece bir banka uygulaması sanmak büyük bir hata olur. Bu, sıradan bir ödeme uygulaması değil; merkez bankası güvencesinde dijital nakit demek.

Uluslararası şirketler ve devletler işlemlerini doğrudan dijital euro üzerinden gerçekleştirebildiğinde, doların zorunlu aracı rolü zayıflar. Günler süren sınır ötesi transferlerin saniyelere inmesi sadece teknik bir gelişme değildir; ticaret akışını ve tercih edilen para birimini etkiler.

Bir tarafta Eurobond ile güvenli liman tekelini zorluyorsunuz, diğer tarafta dijital euro ile ödeme altyapısını dönüştürüyorsunuz. Bu iki hamle birlikte düşünüldüğünde, sistemik bir meydan okuma ortaya çıkıyor.



DOLARSIZ DÜNYA MÜMKÜN MÜ?

Hayır.

Doların tamamen silindiği bir dünya, en azından bu on yılda bir hayal. Ancak tek kutuplu bir para düzeninin aşınmaya başladığını söylemek abartı değil.

BRICS ülkelerinin yerel paraya geçiş hızı ve şimdi de Avrupa’nın bu mali-dijital hamleleri finansal sistemin daha dengeli bir yapıya evrildiğini gösteriyor.

Eğer 2026, Eurobond’un kalıcı bir enstrümana dönüştüğü yıl olursa; 2030’larda rezerv dağılımının daha simetrik olduğu, dolar ve euro’nun başa baş gittiği bir tablo şaşırtıcı olmaz.

Özetle;

Dolarsız bir dünya belki ufukta değil. Ama doların alternatifsiz olduğu bir dünya da artık tartışmasız değil.